Miss Universe Italy 2025: la Basilicata in finale con Silvia Possidente

La Basilicata è orgogliosa di avere una sua rappresentante nella finale di Miss Universe Italy 2025, che si terrà domenica 31 agosto a Villa Cafiero di San Ferdinando di Puglia. La trentaduenne Silvia Possidente, selezionata tra le Top 21 finaliste, sarà la protagonista della serata, sfidando altre 20 candidate provenienti da tutta Italia.

Silvia Possidente, rappresentante della Basilicata, è emozionata e grata per l’opportunità di partecipare a questo importante concorso di bellezza. “Sono felice di essere arrivata fin qui e di poter rappresentare la mia regione”, ha dichiarato la giovane donna. “Voglio ringraziare il Responsabile per la Regione Basilicata Lino Miraldi e tutto lo staff per il supporto che mi stanno dando in questa mia avventura”.

La finale di Miss Universe Italy 2025 sarà condotta da Samuel Peron e vedrà la partecipazione di ospiti speciali come Silvia Mezzanotte e il soprano internazionale Carly Paoli. La commissione giudicatrice sarà composta da personalità del mondo della moda e dello spettacolo. tra cui le modelle ed influencer Virginia Stablum, Alba Vejseli e Viviana Vizzini, lo stilista ufficiale di Miss Universe Italy Erasmo Fiorentino e Pablo Art director di Gil Cagnè.

Prima della serata finale, le candidate parteciperanno a tre preliminary events: “Swimsuit”, “Evening Gown” e “Interview”. Questi eventi saranno cruciali per determinare la vincitrice del titolo di Miss Universe Italy 2025.

La Basilicata è pronta a sostenere la sua finalista e a tifare per lei nella serata finale. Speriamo che Silvia Possidente possa portare a casa il titolo di Miss Universe Italy 2025 e rappresentare l’Italia alla finale internazionale in Tailandia a novembre.