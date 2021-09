La lucana Luisiana Romanella ancora ospite a Miss Mondo Italia

Luisiana Romanella, 24enne modella e influencer di Viggiano, è stata invitata anche quest’anno per essere una delle “Ambassador” della serata di Gallipoli: nel corso della quale è stata eletta Miss Mondo 2021 Italia.

La giovane e bella lucana prese parte al concorso nel 2017 e in quell’occasione fu scelta come “Miss Mondo web”.



“Questo concorso per me significa davvero tanto – ci dice Luisiana – perché per la mia carriera ha rappresentato un vero e proprio trampolino di lancio. Dopo avervi partecipato quattro anni fa, sono ancora ospite a Gallipoli per il terzo anno consecutivo come “Ambassador” per sponsorizzare il concorso con i suoi partner commerciali. Grazie a questo evento sono cresciuta tanto da un punto di visto professionale e ci torno sempre con grande felicità.”

È Claudia Motta la bellissima che rappresenterà l’Italia nella finale di Miss Mondo a Portorico. Lei, romana d’origine, ha conquistato lo scettro al termine di una ricca serata di spettacolo, intrattenimento e moda, di scena a Villa dei Fiori a Gallipoli.

Dopo due anni (causa pandemia) Miss Mondo ritorna ne ‘la città bella’, scenografia naturale per parlare di eleganza e bellezza nel modo più appropriato. Ha presentato la serata Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo, che ha sapientemente orchestrato una scaletta piena di star del cinema e della televisione, gag esilaranti e performance artistiche. Ospiti dell’evento il cantante ed autore radiotelevisivo Cristiano Malgioglio, l’attore Roberto Farnesi, e l’inviato di Striscia la notizia Luca Abete che hanno ulteriormente impreziosito la scena e il programma.

Dopo 3 ore di passerelle e dialoghi con le miss, attraverso i quali è stato possibile accorciare le distanze con il pubblico, il titolo di Miss Mondo Italia è andato a Claudia Motta, bellezza sontuosa e raffinata che avrà in dote l’onere e l’onore di rappresentare l’Italia nelle finali mondiali a Puerto Rico nei prossimi mesi.