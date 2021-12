Metanizzazione, contributi ai comuni per ampliamento rete Basilicata

“Con la DGR 1015, abbiamo stanziato 4.686.517,00 euro per il completamento e/o ampliamento della rete di metanizzazione dei Comuni della Basilicata. Si tratta di un importo notevole che mira a sostenere i Comuni della Basilicata che non hanno ancora accesso alla rete o che vogliono implementare le proprie infrastrutture. La Giunta regionale vuole accompagnare anche i Comuni più piccoli delle aree interne verso un servizio pubblico molto importante per le comunità lucane. Anche attraverso la fornitura di servizi come questi, la Regione Basilicata intende contrastare lo spopolamento, come delineato nel piano strategico regionale. Con questa delibera, la Regione Basilicata dimostra ancora una volta di essere accanto e insieme ai Comuni nella realizzazione di infrastrutture vitali per il futuro di tutti i lucani”. Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa.

“È fondamentale contribuire con specifici finanziamenti regionali all’estensione della rete di distribuzione del gas naturale nei Comuni della Basilicata, al fine di ridurre le diseguaglianze tra le varie aree della nostra regione, venendo incontro soprattutto alle esigenze delle aree interne. La Società Energetica Lucana è pertanto particolarmente interessata a dare il proprio contributo nella diffusione della metanizzazione e pertanto collaborerà con la Regione Basilicata nella gestione dell’avviso pubblico”, aggiunge l’amministratore unico di SEL, Luigi Modrone.