Metalmeccanici Val D’Agri: proclamate per domani altre 8 ore di sciopero

Con la presente le scriventi OO.SS., in relazione alle vertenze in corso all’interno del Centro Oli di Viggiano e tenuto conto anche della elusione sistematica delle regole del Patto di Sito, PROCLAMANO per la giornata di domani, venerdì 23 ottobre 2020 ottobre 8 ore di sciopero cosi articolate:

1 turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00

2 turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00

3 turno dalle ore 22.00 alle ore 06.00

Turno centrale dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Le azioni continueranno in assenza di una riconvocazione dei tavoli sindacali che consentano la risoluzione delle vertenze in corso a partire da quella di Officine Dandrea.

FIM FIOM UILM