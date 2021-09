Mese di settembre con vittorie e podi per la Team Bykers Viggiano

Il mese di Settembre per la Team Bykers Viggiano si è aperto nel migliore dei modi con la vittoria di Mileo Gabriel, categoria allievo secondo anno, in quel di Monopoli e con il secondo posto di Mangino Domenico tra gli esordienti primo anno. A distanza di una settimana i due portacolori del team viggianese hanno centrato una splendida doppietta nel IV Trofeo XCO Terra delle Gravine disputato a Laterza in uno splendido scenario immerso nella pineta Scivlizzo nel parco delle Gravine. Il trofeo valido quale prova del circuito Challenge XCO Puglia ha visto i due ragazzi del Team Bykers Viggiano vincere le loro gare ed avvicinarsi sempre di più al primo posto assoluto del circuito, la squadra viggianese mantiene così il quarto posto assoluto nella classifica a squadre.

Dopo queste brillanti prove offerte in terra di Puglia altre soddisfazioni in casa Team Bykers Viggiano in quanto i due atleti Mileo Gabriel e Mangino Domenico sono stati convocati dalla rappresentativa Regionale di Basilicata per partecipare alla Coppa Italia Giovanile MTB XCO Esordienti e Allievi che si è svolta il 19 Settembre presso Barga (LU) in località il Ciocco. I ragazzi del Team Bykers Viggiano su un percorso molto tecnico dove si sono svolti anche i campionati mondiali per le categorie amatoriali ed in una giornata caratterizzata dalla forte pioggia caduta incessantemente fin dalle prime ore del mattino hanno raccolto i primi punti della manifestazione facendo classificare la Basilicata al diciottesimo posto davanti la Campania, la Calabria ed il Molise.

Il mese di Settembre ha riservato anche delle splendide soddisfazioni legate alla squadra dei giovanissimi bykers che nella cittadina di Laterza hanno battagliato e raggiunto ottimi risultati nei confronti dei coetanei pugliesi e lucani presenti alla manifestazione con circa 120 ragazzi iscritti e classificati raccogliendo ben tre secondi posti con Alberti Maria Azzurra (G3 Femminile), Carlomagno Nicolò (G4 Maschile) e Lauria Alessandra (G6 Femminile).

Nell’ultima domenica di Settembre i giovanissimi atleti impegnati presso Bernalda nella penultima prova del campionato regionale per società giovanissimi, hanno dimostrato di attraversare un buon momento di forma raggiungendo il primo posto in ex-aequo nella classifica per società al pari delle squadre pugliesi di Tuglie (LE) ed Alberobello (BA)raggiungendo diversi podi e primi posti. Nella G2 Maschile secondo posto per Perri Stefano cosi come per Carlomagno Nicolò nella G4 Maschile, primi posti per Alberti Maria Azzurra nella G3 Femminile e per Lauria Alessandra nella G6 Femminile. Da segnalare anche il quarto posto per Toscano Nathaniel (G3), Giampietro Michele (G4) e settimo posto per Cuozzo Alberto (G3).

Con questo ultimo ottimo risultato la Team Bykers Viggiano mantiene il primato nella classifica generale del Campionato Regionale per Società categoria giovanissimi che ad una sola gara dalla conclusione la vede in vantaggio di 72 punti nei confronti del Ciclo Team Valnoce di Lagonegro e Motostaffette Potenza.

In quest’ultima domenica in località Colliano (SA) si è disputata una marathon di 58 kilometri che ha visto l’atleta del Team Bykers Viggiano, Masino Gino, concludere la sua prova al settimo posto nella classifica assoluta e terzo nella categoria Elite, un ottimo risultato che va a chiudere un mese pieno di soddisfazioni oltre che di vittorie e piazzamenti.