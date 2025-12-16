Mercato immobiliare: TEKCE amplia la propria presenza globale con i nuovi programmi Partner e Affiliate

I nuovi Programmi Partner e Affiliate di TEKCE offrono ai professionisti del settore immobiliare e ai content creator una visibilità in tempo reale tramite CRM, accesso in white-label a oltre 7.000 annunci verificati e un flusso di lavoro trasparente e tracciabile per le vendite internazionali.

Malaga, Spagna — TEKCE Real Estate ha annunciato l’ampliamento del proprio Programma Partner e il lancio di un nuovo Programma Affiliate, con lo scopo di rendere le vendite immobiliari transfrontaliere più trasparenti e vantaggiose per entrambe le parti.

I programmi operano sulla piattaforma MyTEKCE e su una versione white-label dell’app TEKCE, offrendo a partner e affiliati un tracciamento in tempo reale, esperienze cliente con branding personalizzato e accesso al portfolio TEKCE di oltre 7.000 immobili disponibili in Spagna, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Cipro del Nord.

“Il settore immobiliare è un business basato sulla fiducia. Abbiamo costruito il nostro modello affinché ogni parte coinvolta possa vedere chiaramente cosa accade, quando e perché”, ha dichiarato Özkan Tekçe, COO di TEKCE Real Estate. “Attraverso MyTEKCE e il nostro ecosistema di partner, non ci si limita a collaborare con TEKCE: si lavora in modo trasparente all’interno del nostro sistema, con il proprio brand, i propri clienti e una piena visibilità del processo, dalla prima richiesta fino al pagamento delle commissioni. Ogni difficoltà che abbiamo affrontato in passato come partner è diventata un mattone nella costruzione di questo sistema. Abbiamo progettato questo programma affinché i nostri partner non debbano mai più incontrare quegli stessi ostacoli”.

Portata globale e controllo locale

Progettato per agenzie immobiliari e consulenti indipendenti, il Partner Program di TEKCE permette a un agente di Dubai che assiste un acquirente per la Spagna, o a un consulente di Stoccolma che segue un cliente per la Turchia, di lavorare all’interno dell’infrastruttura e dell’inventario TEKCE mantenendo però la piena titolarità del rapporto con il proprio cliente.

MyTEKCE è una piattaforma internazionale di partnership immobiliare all’avanguardia, sviluppata da TEKCE. Consente agli utenti di registrare, monitorare e gestire i clienti in modo trasparente e in tempo reale. I partner vengono integrati nella piattaforma MyTEKCE, dove possono seguire lo stato dei clienti nel CRM di TEKCE, le preferenze degli acquirenti, i registri delle comunicazioni, le visite agli immobili, la fase dell’offerta, il prezzo di vendita e lo stato delle commissioni, riducendo l’incertezza ed eliminando ogni timore di comunicazioni parallele.

L’App TEKCE è disponibile come soluzione white-label, così i partner possono presentare migliaia di annunci con la propria identità di brand (logo, elementi visivi, link di contatto) sfruttando allo stesso tempo il portfolio internazionale di TEKCE, verificato e aggiornato quotidianamente. Questo unisce la capacità operativa tipica delle grandi aziende a una personalizzazione locale.

Il lavoro svolto ogni giorno da centinaia di membri del team TEKCE confluisce infine verso i nostri partner, offrendo loro tutta la forza della nostra competenza collettiva.

Un modello win-win per un pubblico più ampio

Il Programma Affiliate di TEKCE si estende oltre i professionisti del settore immobiliare, includendo ex acquirenti e venditori, agenzie di viaggio, influencer, blogger, YouTuber, esperti SEO, digital marketer e altri creator con community attive.

Una volta iscritti, gli affiliati generano link unici tramite MyTEKCE, collegano il proprio pubblico agli annunci TEKCE e guadagnano un compenso per le transazioni verificate, senza dover diventare agenti immobiliari.

Il modello è progettato come un sistema trasparente e vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

Inventario verificato e presenza internazionale

TEKCE opera con 20 uffici in 5 Paesi, includendo sedi in Spagna (Alicante, Barcellona, Málaga), Turchia (Alanya, Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Fethiye, Istanbul, Izmir, Mersin, Trabzon, Yalova), Emirati Arabi Uniti (Dubai), Cipro del Nord (Kyrenia) e Svezia (Stoccolma).

Questa presenza capillare offre a partner e affiliati un portafoglio affidabile e competenze locali fondamentali per assistere clienti transfrontalieri.

“Le partnership devono essere misurabili”, ha aggiunto Özkan Tekçe. “Il nostro modello basato sul CRM mostra ogni passaggio, così partner e affiliati possono costruire attività durature sulla trasparenza. Per supportare questi processi, abbiamo istituito un team dedicato al Partner Management. Tutte le parti coinvolte possono ora gestire il proprio flusso di lavoro in modo molto più semplice ed efficiente, grazie all’assistenza di rappresentanti assegnati specificamente a loro. Le nostre reti di partner e affiliati oggi si estendono in oltre 100 Paesi, sostenendo una missione comune: creare un settore immobiliare trasparente, tecnologico e centrato sulle persone”.

Scopri di più su TEKCE Real Estate

TEKCE è una società immobiliare globale con 20 uffici in 5 Paesi. Con un approccio digital-first, team locali multilingue e un ecosistema CRM proprietario, TEKCE offre un’esperienza trasparente e basata sui dati per acquirenti, venditori, partner e affiliati.

MyTEKCE e l’App TEKCE garantiscono visibilità completa end-to-end e branding in white-label, rendendo possibili collaborazioni affidabili su scala internazionale.

Per maggiori informazioni:

tekce.com/corporate/partnership

tekce.com/corporate/affiliate-program