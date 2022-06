Mensa scolastica scuola dell’infanzia: un gruppo di mamme scrive al Sindaco Zipparri

Qui di seguito, il testo completo.

Gentile Sindaco, caro Marco,

quest’anno oltre alle temperature estive, è arrivata in anticipo anche la chiusura della mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia del plesso di Villa D’agri.

Ci lasci dire che entrambe le cose stanno creando non poco disagio ma, mentre sulla prima si possono rivenire solo cause globali, sulla seconda possiamo affermare che una maggiore attenzione da parte sua e della sua giunta, avrebbe creato meno disagio alle famiglie che, a partire dal 27 maggio e fino al 30 giugno possono portare i loro piccoli a scuola solo fino alle 13.

Ci lasci aggiungere che tale scelta penalizza in particolare le mamme, le donne che lavorano e rispetto alle quali siamo genericamente pronti e solidali in linea teorica ma lo siamo con più difficoltà in linea pratica.

Ci lasci ricordare che in questi giorni stiamo ricorrendo al welfare dei nonni o a soluzioni ancor più fantasiose e, come capirà, sono tutte soluzioni che si svolgono nel privato. In pratica: ci stiamo arrangiando.

Crediamo però nella scuola pubblica, siamo felici che le nostre bambine e i nostri bambini sperimentino ogni giorno cos’è la vita sociale e civile. Crediamo che gli spazi della scuola, grazie alla capacità e alle competenze delle nostre maestre, possano adattarsi ed essere accoglienti anche a giugno (anche a ottobre!).

le chiediamo di mostrare maggiore attenzione per il prossimo anno scolastico relativamente alle date di apertura e di chiusura della mensa scolastica tenendo in maggiore conto il contesto nel quale viviamo e in cui, come saprà bene e per nostra fortuna, sono moltissime le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano.

Saluti dalle mamme della scuola dell’infanzia, plesso di Villa D’agri.

Mariantonietta Vitale, Maria Antonietta Maggio, Votta Tiziana, Assunta Russo, Marinelli Mirella, Graziano Maria,Giovanna Fiore, Dalessio Vanessa, Marino Irene, Viggiano Bianca, Perna Giovanna, Vadeanu Alexandra, Innella Graziella, Serra Antonietta, Zito Rossana, Lauriola Maria Sofia, Destefano Antonietta, Di Salle Olimpia, Coco Manuela, Canciello Nadia, Mazziotta Federica, Lapadula Debora, Carmen Forastiero, Masiello Sabina e Denyse Andrade.

ELENCO IN AGGIORNAMENTO