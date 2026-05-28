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Medicina generale, via libera al concorso per 37 posti in medicina e chirurgia

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La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il concorso pubblico, per esami, finalizzato all’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2026–2029. L’avviso mette a disposizione 37 posti per laureati in medicina e chirurgia.

“I medici di medicina generale – commenta l’assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico –  rappresentano il primo, fondamentale punto di riferimento del Servizio Sanitario Regionale. Questo percorso formativo, della durata di 36 mesi, si inserisce nella cornice di profondo rinnovamento strutturale che stiamo realizzando”.

I candidati dovranno inviare la domanda entro il termine di 30 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Per l’ammissione sono richiesti la laurea in medicina e chirurgia, l’abilitazione all’esercizio della professione in Italia e l’iscrizione al relativo albo professionale entro l’inizio ufficiale delle attività, previsto entro dicembre 2026.

La selezione avverrà tramite la prova scritta ministeriale svolta in data e ora uniche su tutto il territorio nazionale. La prova scritta consisterà nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica, da svolgersi in due ore. Ai medici ammessi sarà corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa vigente.

“I 37 professionisti si specializzeranno nelle strutture sanitarie, nelle Case della Comunità, negli Ospedali di Comunità e negli studi medici del territorio lucano, unendo la didattica teorica a ben 4.800 ore di attività pratica sul campo. Invitiamo i giovani medici – conclude l’assessore – a cogliere questa opportunità e a scommettere sul futuro della sanità lucana”.

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