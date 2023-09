Matera, una Ferrari sul sagrato della chiesa. Il sindaco: “Comportamento incivile, mai rilasciato autorizzazione”

“Quell’auto non poteva né transitare, né sostare in quel luogo”. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, condanna il comportamento incivile di chi ha posteggiato una Ferrari sul sagrato della chiesa di San Francesco, nei Sassi, proprio sotto le scale dell’edificio sacro. È accaduto sabato mattina in occasione di un matrimonio, suscitando scalpore e disapprovazione collettiva. “Gli uffici comunali preposti non concedono mai questo genere di autorizzazione – ha spiegato il primo cittadino -. L’auto, peraltro, è stata posteggiata con una ruota su un lucernaio in vetro, che non può sostenere pesi eccessivi, rischiando di causare una rottura con danni a persone e cose”. Dall’Amministrazione comunale fanno sapere che sono in corso verifiche per individuare il conducente e il proprietario dell’auto di lusso “per capire innanzitutto se avesse il permesso a circolare nella zona a traffico limitato, mentre certamente non poteva essere autorizzato a salire sul sagrato, né a sostarci per tutto il tempo della cerimonia”. Il sindaco promette sanzioni.