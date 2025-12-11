Matera, Rocco Becce e Donatina Lacerenza, tra i personaggi del “Presepe 2025” – Video

Rocco Becce, noto dj di Potenza e la moglie Donatina Lacerenza, iscritti al “Sirio Studios“, dopo aver aperto un’agenzia di musica, teatro e cinema, denominata “Robex Agency“, nel capoluogo lucano e in giro per I’Italia, si sono dedicati, anche, alla partecipazione a provini teatrali e cinematografici, e a delle “Master Class“.

La coppia, oltre ad alcune presenze su set teatrali e cinematografici, ha preso parte anche allo spot televisivo “Basilicata, II Cinema Vive Qui“, prodotto dalla “Lucana Film Commission“.

Tra gli attori che ne hanno preso parte, Rocco Papaleo, Fabio Pappacena, Giuseppe Ragone e Grazia Leone.

Il video, realizzato in Basilicata, tra le città di Potenza e Matera, poi, presentato alla “Mostra del Cinema di Venezia 2023“, è stato promosso, nel settore televisivo e cinematografico, anche a livello nazionale.

Inoltre, gli attori lucani, nella foto, rispettivamente di Avigliano e Tolve, nel potentino, hanno fatto parte del cast de “La Storia Bandita“, edizione 2025, al “Parco della Grancia” di Brindisi di Montagna (Pz) ed a Potenza, nello storico teatro cittadino “Francesco Stabile“, per il “Maggio Potentino 2025” e “L‘Autunno Letterario 2025“, hanno portato in scena “La Giara” di Luigi Pirandello, con la compagnia teatrale potentina “La Teca dell‘Immaginario“.

In questi giorni, la coppia sarà presente tra i personaggi del “PRESEPE VIVENTE NEI SASSI DI MATERA“, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con “Prisco Provider Eventi e Comunicazione” e la Curia Arcivescovile della Diocesi di Matera-Irsina.

L’evento, inaugurato nella giornata di venerdì 5 dicembre, proseguito nei fine settimana del 6 e 7, continuerà nei giorni 13, 14, 20 e 21, 27 e 28 dicembre e 3 e 4 gennaio 2026, nel Sasso Caveoso con un percorso che si snoderà, tra Piazza San Pietro Caveoso, Vico Solitario, Rione Malve e Rione Casalnuovo.

Per eventuali contatti ed informazioni, “Robex Agency” – 330/659672 – 0971/445220 – mail robexdj@gmail.com.