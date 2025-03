“Matera protagonista”, In marcia la locomotiva della lucania

Un progetto che mette al centro della Lucania la città di MATERA, verrà presentato domenica 16 marzo ore 10:30, all’Hotel San Domenico al piano in via Roma a Matera. Un

nutrito gruppo di cittadini, da sempre impegnati socialmente, liberi professionisti, Imprenditori e funzionari pubblici, hanno deciso di far sentire la propria voce, nel momento più delicato che la città sta attraversando amministrativamente, ma che guarda fiducioso e con attenzione a “Matera Protagonista” non a caso nome del nuovo sodalizio.

Emerge dal loro impegno una Matera alla quale si guarda come LOCOMOTIVA DELLA LUCANIA, ma che il treno ed il collegamento alla rete nazionale delle ferrovie dello Stato ancora non c’è, un progetto ancora in evoluzione che mal si concilia con la sua forte vocazione turistica e rivolta alle innovazioni funzionali.

Si acuisce l’attenzione sulla città capoluogo chiamata al voto, a due mesi dalle elezioni comunali, le giornate elettorali stabilite per il primo turno il 25 e 26 maggio, e per i ballottaggi e referendum 8 e 9 giugno,

E mentre il dibattito politico si concentra, il neonato gruppo, offre la sua visione anche attraverso il suo emblematico logo, rappresentato da spighe di grano, foglie di ulivo ed acqua con uno scorcio della Città, richiamando le grandi risorse del territorio che sostengono la città, vaste aree Agricole Comunali, le cui tradizioni produttive da capitalizzare per

costruire un futuro migliore dei Materani e di tutti i Lucani, in linea con storia, tradizioni e valori, con lo sguardo in avanti.

Evidenziare una Matera laboriosa, che produce beni e servizi, onora impegni, opera tra mille difficoltà, estranea alle alchimie elettorali, con una visione realistica del presente e del futuro della Città e della regione.

Facendo tesoro degli errori del passato e di situazioni oggettive come quello di operare in una regione, la Basilicata, che ha una ripartizione di peso territoriale, amministrativo e decisionale sbilanciato su Potenza con 100 comuni, rispetto ai 31 del Materano, con l’accentramento di funzioni in quel di Potenza, una su tutte la Sanità, di cui il Materano resta fortemente carente.

Ed ancora una città che trova spazio nel turismo internazionale ma che non riesce a frenare l’inarrestabile spopolamento, mentre molti giovani vorrebbero trovare opportunità per restare e/o per tornare.

Matera da sola non può farcela; deve inserirsi nel contesto regionale e nazionale, ed essere protagonista come Città mediterranea europea delle produzioni, delle culture e dei servizi, contribuendo altresì, con sinergie strategiche, a fermare la desertificazione delle aree interne lucane, disagiate, abbandonate al loro destino.

Questa una tra le tante ragioni che hanno portato a costruire l’associazione “MATERA PROTAGONISTA” pertanto

l’assemblea dei soci ha eletto il primo Consiglio Direttivo nelle persone di:

– Avv. Leonardo Pinto – Presidente, avvocato libero professionista;

– Prof.ssa Rosa Todaro, Vicepresidente, docente scuola secondaria secondo grado;

– Dott.ssa Cristina Casalnuovo, Segretaria, consulente;

– Rag. Elettra Montemurro, Tesoriere, dipendente banca, in pensione;

– Dott. Nicola Andrisani, Consigliere, funzionario ATER in pensione;

– Di Simine Cataldo, Consigliere, imprenditore;

– Dott. Bruno Paolicelli, Consigliere, imprenditore.

La presentazione prevede l’esposizione dei seguenti punti programmatici fondamentali:

– No al trasferimento di Matera in Puglia; – Ruolo e funzioni di Matera quale capoluogo di provincia, mai svolti; aperta al territorio per promuovere azioni con gli altri Comuni, anche della provincia di Potenza, per una migliore gestione delle immense risorse naturali e minerarie del territorio lucano, ad iniziare dall’acqua; Completamento del collegamento di Matera alla ferrovia nazionale con prosieguo verso l’Adriatico; – Raddoppio della SS 7 Matera-Basentana; – Raddoppio ex SS 175 Matera-Metaponto; – Riorganizzazione dell’Ospedale di Matera e degli altri presidi sanitari ed ospedalieri provinciali e regionali; – Ammodernamento della rete viaria dei collegamenti dei comuni della provincia con il capoluogo di provincia e di regione; – Recupero, riqualificazione, messa in sicurezza del patrimonio edilizio storico urbano e dei borghi di Venusio, Picciano A, Picciano B e La Martella; – Urbanistica: ampliamento aree edificabili e di fruizione pubblica solo in caso di comprovate esigenze; rivisitazione delle aree PAIP e industriali per meglio soddisfare le esigenze degli insediamenti produttivi e commerciali; – Gestione oculata e nell’interesse pubblico dell’immenso patrimonio comunale fondiario; Potenziamento UNIBAS (Università di Basilicata); – Iniziative tese a sollecitare il buon funzionamento degli Uffici Giudiziari. Si tratta di proposta che mira ad unire il territorio regionale e le comunità ivi insediate, superando ogni forma di deleterio campanilismo, da bandire nell’interesse dei Lucani.