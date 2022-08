Massi su abitazioni a Pescopagano: evacuate in via precauzionale 5 famiglie

Cinque famiglie (per un totale di 16 persone) sono state evacuate a Pescopagano a causa della caduta di tre massi rocciosi che ha interessato alcune abitazioni di via Giuseppe Verdi, in località Focarete.

Il crollo è avvenuto nella tarda serata di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la mezzanotte per mettere in sicurezza la zona. In via precauzionale, 16 persone hanno dovuto abbandonare le loro case. I tre massi, “di circa quattro metri cubi di volume”, si sono staccati da una parete rocciosa adiacente colpendo i palazzi nella zona sottostante.

Lo sgombero delle abitazioni è stata deciso in considerazione del “pericolo di caduta di altri voluminosi massi”.