Masseria Crisci, fruibilità Pertusillo, Lacorazza: accelerare

“Da mesi siamo impegnati nel sostenere e sollecitare l’assessore regionale Laura Mongiello a chiudere la questione della Masseria Crisci, sul lago del Pertusillo, al fine di farla rientrare nella piena e totale disponibilità della Regione Basilicata”. Lo dichiara Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Un passo importante e necessario – prosegue Lacorazza – affinché si possa successivamente immaginare di investire risorse in un progetto più complessivo di valorizzazione e fruibilità del lago Pertusillo. C’è l’opportunità per allestire e potenziare un attrattore che metta insieme natura, sport, storia e cultura. Non chiediamo solo di accelerare e definire burocraticamente la questione Masseria Crisci ma anche di mettere mano ed approvare in breve tempo anche un regolamento che disciplini le concessioni demaniali, considerando la possibilità per gare sportive e la possibilità, da valutare, di collegare le sponde con battello elettrico, o altri vettori, che segnino tra le tappe fondamentali l’area archeologica di Grumentum a cui aggiungere percorsi integrati da una mobilità lenta”.

Un nostro video di qualche mese fa per constatare le condizione in cui versa lo stabile:

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