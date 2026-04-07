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Eventi in Basilicata

Maschere antropomorfe lucane in mostra fotografica a Sannicandro di Bari

Foto di Redazione Redazione
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L’associazione Photo Digital Puglia, in collaborazione con il gruppo fotografico Scatto Lucano, presenta la mostra fotografica “Maschere antropomorfe lucane”, un viaggio visivo nel cuore più autentico della Basilicata. L’esposizione propone un racconto intenso fatto di volti, simboli e silenzi antichi, in cui le maschere diventano memoria viva di riti arcaici legati alla terra, al tempo e all’uomo. Figure sospese tra realtà e mito evocano il risveglio della natura, la fertilità e la ciclica cacciata dell’inverno. In mostra gli scatti di Claudio Bernardi, Domenico Belfiore, Rino Biccario, Mario Bruno Liccese, Maddalena Cometa, Diana Cimino, Angela Demma, Isa De Santis, Anna Lisi, Porzia Loiacono, Rino Maggipinto, Rosa Corniola, Emmanuele Nitti, Matteo Pappadopoli, Rossella Persia, Sonia Pistoia, Nicola Tafuno, Gino Rutigliani, Angelo Tedeschi e Stefano Giuseppe Paradiso. La mostra, ospitata nel Castello di Sannicandro di Bari dall’11 al 17 aprile 2026, è realizzata con il patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera, Comuni di Aliano, Montescaglioso, Satriano di Lucania, Teana, Tricarico e Sannicandro di Bari, Pro Loco di Sannicandro di Bari e FIAF. L’inaugurazione si terrà sabato 11 aprile alle ore 18:00 con la presentazione dell’antropologo Giuseppe Melillo; per l’occasione saranno presenti maschere lucane in abito tradizionale. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e, dopo la tappa di Sannicandro, proseguirà in forma itinerante tra Puglia e Basilicata. Comunicato stampa a cura di Domenico Belfiore, presidente dell’associazione Photo Digital Puglia.

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