Marsicovetere tra le ‘Capitali Europee di inclusione e diversità’

Il Comune di Marsicovetere è stato selezionato come finalista per il prestigioso ‘European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026’, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti.

“Questo riconoscimento dimostra che anche i piccoli Comuni possono guidare il cambiamento sociale su scala europea. Portiamo con orgoglio il nome di Marsicovetere e della Basilicata nel cuore dell’Europa”, ha detto il sindaco Marco Zipparri, spiegando come il premio, promosso dalla Commissione Europea, riconosca il lavoro eccezionale svolto dalle amministrazioni locali nel promuovere l’inclusione e nel costruire società più eque, libere da discriminazioni.

La delegazione del Comune è stata invitata a Bruxelles il prossimo 21 aprile per partecipare alla cerimonia di premiazione ufficiale, durante la quale verranno proclamati i vincitori delle diverse categorie alla presenza dei massimi rappresentanti delle istituzioni europee.

L’impegno di Marsicovetere proseguirà anche il 22 aprile con un evento di networking strategico per un confronto con i firmatari delle ‘Diversity Charters’, leader del mondo business e organizzazioni della società civile, per scambiare buone pratiche e avviare nuove collaborazioni internazionali sui temi dell’inclusione”.

La Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Basilicata, Marika Padula, esprime il proprio “plauso al Comune di Marsicovetere per il prestigioso traguardo raggiunto con la selezione a finalista agli “European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2026”, nella categoria riservata alle autorità locali con meno di 50.000 abitanti”.

“Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo – evidenzia Padula – che valorizza il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale sui temi dell’inclusione, della coesione sociale e della promozione delle diversità, offrendo all’intera Basilicata un motivo di orgoglio e un esempio virtuoso di buona amministrazione”.

La Garante sottolinea come “questo importante risultato confermi il valore delle politiche pubbliche capaci di mettere al centro la persona, il rispetto della dignità umana, l’accessibilità e la piena partecipazione di tutti alla vita sociale e istituzionale, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a quanti vivono condizioni di fragilità”.

Secondo la Garante Padula, “il percorso intrapreso dal Comune di Marsicovetere rappresenta un segnale concreto e positivo, dimostrando come anche i piccoli Comuni possano distinguersi a livello europeo per visione, responsabilità e capacità di costruire comunità realmente inclusive”.

La Garante rivolge pertanto “le più vive congratulazioni al Sindaco, all’Amministrazione comunale e all’intera comunità di Marsicovetere, con l’auspicio che questo riconoscimento possa costituire un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada dell’inclusione, della valorizzazione delle differenze e della tutela dei diritti di ogni persona”.