Marsicovetere, procedono i lavori di riqualificazione delle infrastrutture urbane ed extraurbane

Il sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, rende noto che il Programma triennale 2019-2021 – relativo allo sviluppo delle infrastrutture del Comune di Marsicovetere – sta procedendo in modo continuo ed intenso, nonostante la situazione d’emergenza che sta interessando tutta Italia ed anche la Basilicata.

Sono in via di ultimazione, infatti, i lavori di riqualificazione del cimitero, ubicato a ridosso dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina. Sono stati aggiudicati, inoltre, i lavori di completamento della pavimentazione stradale della zona artigianale PIP Matinelle di Villa d’Agri. Ed è stato approvato il progetto esecutivo per avviare i lavori di ripristino e di manutenzione della strada comunale che collega ‘Tuppo delle Seti’ e la ‘Montagna Grande di Viggiano’. Gran parte del territorio su cui verranno effettuati i lavori ricade nel Comune di Marsicovetere ed era stato interessato, negli anni precedenti, da un intenso transito di mezzi pesanti operanti nel circuito economico dell’Eni S.p.A.. Il sindaco Zipparri, infatti, durante il suo trascorso Assessorato alla viabilità aveva richiesto alla multinazionale un risarcimento dei danni causati al manto stradale, di circa 200,000 euro, risarcimento che oggi è stato accordato.

A breve scadenza partiranno anche i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della piazzetta antistante alla Chiesa della Beata Maria Vergine Addolorata di Villa d’Agri. Infine, sono già in corso d’opera i lavori di rifacimento completo della segnaletica stradale orizzontale e verticale delle strade comunali.

<<Siamo in un periodo di estrema complessità, in primis per i rischi sulla salute a cui tutta la popolazione è esposta ed inoltre per le ripercussioni che la pandemia sta già avendo sull’economia, sull’organizzazione della società, sulla psiche dei cittadini. Sto spingendo affinché il sostegno della mia amministrazione non manchi in tutti gli ambiti – dalla sanità, all’imprenditoria, al commercio, dal sociale all’istruzione – e sto lavorando costantemente affinché, con iniziative ad hoc, si possa dare un sostegno concreto alle attività più colpite dai lockdown imposti dal Governo. Cerchiamo di lavorare con continuità su progetti già avviati, per scongiurare il pericolo di un crollo irreversibile anche di altri settori, come quello dell’edilizia>>, ha dichiarato il sindaco Zipparri.