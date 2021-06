Marsicovetere, grande successo per la prima edizione del trofeo di pesca sportiva

In vista dell’inizio dell’estate (oramai imminente), la Val d’Agri e le sue bellezze paesaggistiche tornano ad essere protagoniste.

In questa occasione, si è trattato di una nuova ed interessante manifestazione di pesca sportiva, patrocinata dal Comune di Marsicovetere.

Qui di seguito, la nota a firma dell’ amministrazione comunale.

I Trofeo Comune di Marsicovetere

di Trota Torrente

Oggi si è svolta una bellissima manifestazione sul fiume Agri di pesca sportiva trota torrente.

Presenti circa 80 concorrenti suddivisi in 4 categorie:

Agonisti

Non agonisti

Over 60

Amatori

L’iniziativa, unica nel suo genere, patrocinata dal Comune di Marsicovetere si è concretizzata grazie alla preziosa collaborazione delle due società di pesca sportiva presenti sul territorio.

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di gettare le basi per una concreta integrazione generazionale tra anziani e bambini, portando in risalto le bellezze del nostro territorio e del nostro ambiente circostante.

Nella stessa manifestazione l’Amministrazione Comunale ha consegnato una targa di riconoscimento all’atleta Salvatore Marino per la sua qualificazione al Club Azzurro 2022.