Marsico Nuovo ha aderito al protocollo di intesa sul controllo di vicinato

Sale a 43 il numero dei Comuni aderenti al controllo di vicinato. Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e della Sezione di Polizia Stradale, il Presidente della Provincia Christian Giordano, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ed il Sindaco di Marsico Nuovo (PZ) Massimo Macchia.

Le parole del Sindaco di Marsico Nuovo, Massimo Macchia: ” Ho sottoscritto presso la Prefettura di Potenza, l’accordo che rappresenta un passo significativo nella lotta contro i furti e altri reati predatori che hanno interessato il territorio di Marsico Nuovo negli ultimi mesi.

Con una rete stradale di 300 chilometri e un’estensione territoriale di 100 chilometri quadrati, Marsico Nuovo affronta quotidianamente sfide particolari in termini di sicurezza: ben vengano misure come questa che servono per arginare soprattutto fenomeni come i furti in abitazione che sul nostro territorio stanno assumendo dimensioni e peculiarità preoccupanti.

Voglio ringraziare tutta la maggioranza di governo che ha creduto in questa misura, la Polizia Locale del Comune di Marsico Nuovo per il costante lavoro svolto quotidianamente, l’Arma dei Carabinieri e la locale Stazione che rappresentano un presidio indispensabile di legalità e sicurezza.

Da ultimo un ringraziamento speciale e sentito va a Sua Ecc. za Il Prefetto di Potenza dr. Michele Campanaro che ha fortemente voluto e promosso questa misura”.

Prima di siglare l’Accordo, il Prefetto Campanaro ha illustrato l’andamento complessivo della delittuosità nel territorio provinciale e nel Comune aderente, condividendo con il Tavolo gli esiti della Banca Dati Interforze (SDI) del Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, la voce “Totale delitti” ha registrato nel 2024 un trend in flessione rispetto al 2023, sia in provincia di Potenza (-3,6%), sia nel territorio di Marsico Nuovo (- 3,8%). Scenario invariato nel primo trimestre del 2025 per quanto riguarda la provincia, con un decremento del – 8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sensibile aumento, invece, nel comune dell’Alta Val d’Agri, dove il totale dei delitti, in valori assoluti, è raddoppiato da 8 del primo trimestre del 2024 a 19 del primo trimestre del 2025. Ancora più articolato è il quadro per gli street crime e, in particolare, per la voce “Furti”: la provincia di Potenza ha chiuso il 2024 con un leggero incremento del + 1,1%, mentre il primo trimestre del 2025 segna una flessione del – 10,5%. In contro tendenza con il dato provinciale, invece, a Marsico Nuovo i furti aumentano passando da 9 nel 2023 a 18 nel 2024 e da 5 nel primo trimestre 2024 a 6 nel primo trimestre 2025.

Dopo una breve panoramica sui pilastri che reggono l’intera struttura del Controllo di vicinato (controllo del territorio, collaborazione con le Forze di Polizia, Gruppi di vicinato, Coordinatori, formazione e cartellonistica), il Prefetto di Potenza ed il Sindaco di Marsico Nuovo (PZ) hanno, quindi, proceduto alla sottoscrizione del documento pattizio, aprendo la strada ad un avanzato modello operativo che mira a rafforzare la cooperazione tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio e la società civile.

“Sono molto soddisfatto per le risposte che continuano ad arrivare dalle diverse realtà territoriali – ha dichiarato i Prefetto Campanaro – Ricordo che, in poco più di due anni, siamo passati da zero a 43 ‘Protocolli per il controllo di vicinato’, segno evidente che il percorso di sensibilizzazione degli Amministratori locali sulla centralità delle politiche di sicurezza urbana, intrapreso dalla Prefettura con i Comitati itineranti, ha colto nel segno”.

Tra gli strumenti di sicurezza partecipata, il Controllo di vicinato rappresenta quello maggiormente vocato alla responsabilizzazione delle singole comunità sulle problematiche del territorio, favorendo una reale coesione sociale.

“Ringrazio il Sindaco di Marsico Nuovo, per aver colto con entusiasmo questa importante opportunità, che si attaglia perfettamente al suo territorio che, oltre ad essere attraversato da 300 km di strada urbana, si presenta polverizzato in 35 contrade estese su ben 100 km². La sottoscrizione odierna, sono certo, consentirà di dare un significativo impulso al sistema di sicurezza integrata, favorendo il benessere e la vivibilità dell’intera comunità”, le parole del Rappresentante del Governo dopo aver siglato l’Accordo.

Il “Protocollo per il controllo di vicinato” ed il “Vademecum operativo” sono pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura di Potenza all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/potenza.