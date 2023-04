“Marsico City Trail”, la prima edizione si disputerà il 30 aprile

Il territorio di Marsico Nuovo, con i suoi sentieri e pendenze naturali è il luogo perfetto per attività sportive all’aria aperta. Per questo motivo è stato inserito come seconda tappa del Trail…al Sud!

Una corsa che ti riconnette con la natura e ti fa anche scoprire le bellezze incredibili del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese.

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare:

Percorso 18 KM D+800 mt

Iscrizioni entro Giovedì 27 Aprile a questo link: http://tinyurl.com/marsicotrail (Al link trovi anche maggiori dettagli nel regolamento completo).

Raduno atleti 7:30 Domenica 30 Aprile

Piazza Umberto I, Marsico Nuovo (Pz)

Inizio gara 9:00

Premiazioni dalle 12:00

Porta con te una borraccia perché i punti ristoro saranno le fontane dei km 5, 7, 14, 16 e 17. La gara è plastic free e non saranno distribuiti bicchieri usa e getta.

Per i primi 150 iscritti, oltre alla dotazione base, anche una tshirt tecnica e un bicchiere pieghevole da trail.