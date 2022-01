Mario Montano, sindaco di Corleto Perticara, positivo al Covid

IL MESSAGGIO DEL SINDACO DI CORLETO PERTICARA, MARIO MONTANO, SU FACEBOOK:

“Carissimi concittadini, vi comunico che da qualche giorno sono in autoisolamento e poco fa mi è stato ufficialmente comunicato, da parte delle Autorità sanitarie, di essere risultato positivo al Covid. Mi scuso sin d’ora per l’inevitabile disagio che tutto questo comporterà rispetto al normale svolgimento dell’attività amministrativa. Nondimeno sono sereno, perché consapevole di poter contare incondizionatamente su una squadra di amministratori preparata che sono certo si prodigherà in mia assenza per il bene comune. Resta questo un momento particolarmente critico, sia sotto il punto di vista personale ma soprattutto rispetto a quanto sta accadendo a livello comunitario per questa inaspettata e virulenta ondata pandemica. Auguro a tutti e a me stesso una pronta guarigione e ricordo a ciascuno di osservare sempre e scrupolosamente le regole anticontagio”.