Marcello Pittella eletto Presidente del Consiglio regionale

“È per me una gioia e una grande soddisfazione ricoprire la carica di Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, per l’esercizio della quale intendo valorizzare la voglia di fare e l’esperienza tanto della maggioranza consiliare quanto della minoranza”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella nel suo discorso iniziale durante i lavori consiliari.

“La nostra regione – ha sottolineato Pittella – non vive un momento semplice e sarà necessario lavorare molto. In questo senso il Consiglio dovrà riscoprire e confermare il suo ruolo precipuo e la sua vocazione, ossia la programmazione e la legiferazione, a partire dai temi più sensibili che attendono delle risposte, quali sanità, precarietà, siccità, solo per citarne alcuni. Intendo esercitare questa funzione con la massima responsabilità e con l’obiettivo di creare in questa Assise un clima collaborativo e di condivisione, riportando al centro il dibattito politico che, anche nella diversità di opinione, è indispensabile per le istituzioni democratiche e per innalzare la qualità politico-amministrativa del nostro agire. Sono convinto infatti, che bisognerà creare le condizioni di agibilità anche per la minoranza, evitando prove muscolari.

Al dibattito politico, in seno al Consiglio, effettueremo inevitabilmente una verifica puntuale sugli atti, per migliorarne, laddove necessario, l’indirizzo a favore dei cittadini”.

“È mia intenzione dunque, costruire le condizioni politiche e istituzionali per rendere proficuo e incisivo il lavoro del Consiglio. La politica – ha concluso Pittella – è solo regole quando manca il buon senso e sono certo che sapremo metterla al centro con grande responsabilità. Nel ringraziare il già presidente del Consiglio regionale Carmine Cicala per il ruolo svolto nella scorsa legislatura e il consigliere più anziano, Francesco Cupparo che ha presieduto l’Assemblea durante l’avvio della XII legislatura, auguro a tutti voi buon lavoro”.

“Sono soddisfatto della elezione di Marcello Pittella a Presidente del Consiglio regionale perché è uomo delle istituzioni che rivestirà una carica importante.

Ritengo di avere un alleato con il quale portare avanti il programma della XII legislatura, che dovrà fare fronte alle tante problematiche del nostro territorio. Sarà sicuramente un punto di riferimento per me grazie alla sua esperienza. Ci potrebbe essere una diversità di vedute sull’autonomia differenziata, ma sono sicuro che riusciremo a trovare il giusto l’equilibrio.

Ci sono tutti i presupposti per avviare una solida legislatura, che dovrà affrontare problemi non semplici per la nostra regione. All’inizio della prossima settimana avremo la Giunta al completo, in modo che ciascuno possa cominciare a lavorare con le proprie deleghe”.

Questo è quanto ha dichiarato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al termine del Consiglio regionale che ha visto l’elezione di Marcello Pittella a presidente del parlamentino lucano.