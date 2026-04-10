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Maltempo in Basilicata, via libera del Governo allo stato di emergenza

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Via libera del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza per 12 mesi per il maltempo che ha colpito Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, a partire dal 30 marzo scorso. Il Governo, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. Lo fa sapere il ministero della Protezione Civile con un comunicato.

Le risorse sono destinate ai primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma è ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate”, precisa la nota.

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