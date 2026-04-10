Maltempo in Basilicata, via libera del Governo allo stato di emergenza

Via libera del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza per 12 mesi per il maltempo che ha colpito Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia, a partire dal 30 marzo scorso. Il Governo, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali”. Lo fa sapere il ministero della Protezione Civile con un comunicato.

Le risorse sono destinate ai primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La somma è ripartita tra le Regioni interessate come segue: 15 milioni di euro per la Regione Abruzzo, 5 milioni per la Regione Basilicata, 20 milioni per la Regione Molise e 10 milioni per la Regione Puglia. Si procederà con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le Regioni interessate”, precisa la nota.