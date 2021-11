Maltempo, allerta gialla in Basilicata dalla Protezione Civile

Una vasta perturbazione di origine atlantica, dalla prossima notte, raggiungerà gran parte delle nostre regioni determinando una fase di spiccato maltempo specie al Centro-Nord e parte del Sud.

Si prevede inoltre un generale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 3 novembre, allerta arancione su parte di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna.

È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Lazio, Molise, Abruzzo e Sardegna e su parte di Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio umbro.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni.