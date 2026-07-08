Maggioranza Centrodestra: No al deposito di scorie in Basilicata

“Nessuna ambiguità: no al deposito delle scorie, sì a un confronto serio sul nucleare di nuova generazione. Già il titolo del comunicato dell’opposizione è fuorviante, perché parla di ‘scorie nucleari’ quando la comunicazione del Presidente della Giunta riguardava il tema ben più ampio della politica energetica e del ruolo che il nucleare di nuova generazione potrà assumere nello scenario nazionale ed europeo”. Lo affermano i consiglieri di centrodestra in Consiglio regionale, precisando che: “Su un punto, però, non esiste alcuna incertezza. Il Presidente Bardi ha ribadito con chiarezza il no della Basilicata all’ipotesi di realizzare sul nostro territorio il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Una posizione netta, che la maggioranza di Centrodestra condivide pienamente e che continuerà a sostenere in ogni sede”.

“Altra questione – sottolinea la maggioranza di Centrodestra – è il confronto sul futuro energetico del Paese. Confondere il deposito delle scorie con il dibattito sul nucleare di ultima generazione significa alimentare confusione anziché contribuire a un confronto serio. La nostra posizione è semplice e chiara: no al deposito delle scorie in Basilicata; sì a un confronto responsabile, libero da pregiudizi ideologici, sulle nuove tecnologie e su un’energia sempre più pulita, sicura e sostenibile, nell’interesse della Basilicata e dell’Italia. Questa è la differenza tra chi affronta temi strategici con responsabilità e chi preferisce ridurre tutto a uno slogan”.

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