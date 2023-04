Magaldi (Iv): “Bene il ripristino di Italiasicura per contrastare dissesto idrogeologico anche in Basilicata”

“L’Italia è un Paese molto bello, ma particolarmente suscettibile ad alcune calamità naturali a causa della sua conformazione territoriale. Bellissima e delicata è la nostra Italia e lo è ancora di più la Basilicata. La suscettibilità per la conformazione del territorio, ed il prezzo da pagare in termini di vite umane e danni economici è stato sempre troppo alto. Infatti la politica doveva decidere di intervenire per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza tutto il territorio. E lo fece il governo Renzi nel 2014”. Lo dichiara la componente della segreteria regionale di Italia Viva, Ilenia Magaldi che aggiunge: “Oggi, posso dire che sono particolarmente felice del fatto che la scorsa settimana in Parlamento è stato approvato il primo emendamento per ripristinare ‘Italia sicura’, struttura voluta dal governo Renzi che si occupava di Investire per la mitigazione del rischio idrogeologico. Per dissesto idrogeologico si intende l’insieme dei processi di degradazione del territorio e del suolo causati quasi esclusivamente dall’azione antropica. In concomitanza con determinate condizioni ambientali, meteorologiche e climatiche, essi possono causare danni molto grandi e pericolosi: Frane, esondazioni, allagamenti, fenomeni a carattere torrentizio, sprofondamenti”. “Con #italiasicura si scelse – prosegue Magaldi – e sono contenta che si riproponga oggi, la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in settori chiave per l’attività sociale, culturale e economica. Non solo dissesto idrogeologico ma anche infrastrutture idriche ed edilizia scolastica. Non siamo ancora del tutto soddisfatti perché la Struttura di Missione non ha ancora la forza e l’autonomia necessarie, ma è solo grazie al Gruppo Azione – Italia Viva che si ricomincia a porre attenzione al tema, fondamentale per un paese fragile come l’Italia. A maggior ragione per le regioni del Sud”. “Bisogna intervenire per prevenire e bisogna farlo sempre, costantemente. Bisogna monitorare il territorio e agire per mettere sempre, e non ad intermittenza, gli italiani al sicuro. Un giorno, potremo dire che un euro investito oggi in sicurezza, è una vita salvata domani. Questa è la vera missione della politica, quella nostra, quella seria”, conclude la dirigente di Italia Viva Basilicata, Ilenia Magaldi.