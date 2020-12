Maersk: bonus natalizio di mille dollari per i 300 lavoratori dei siti di Viggiano e Tempa Rossa

E di qualche giorno fa la notizia, diffusa a mezzo stampa internazionale, secondo cui l’AP Moller-Maersk avrebbe deciso di elargire, ai propri dipendenti – circa 90.000 lavoratori – un bonus natalizio di mille dollari come riconoscimento del lavoro svolto in questo anno difficile.

Questo riconoscimento coinvolgerà non soltanto i lavoratori delle attività navali ma anche i circa 300 dei siti di Viggiano e di Tempa Rossa, che svolgono le proprie attività di sicurezza all’interno dei due Centro Oli lucani.

La conferma e giunta durante un incontro sindacale tenutosi nel tardo pomeriggio di oggi tra le Ou.Ss. di I-1M e UILM, la RSU e la Direzione aziendale.

Nella busta paga di dicembre i lavoratori della Maersk troveranno dunque una voce aggiuntiva, quella del bonus natalizio di mille dollari, ovvero 825 euro lorde che vanno ad aggiungersi a tutti gli elementi contrattuali sanciti in precedenza, all’interno del contratto integrative aziendale, che rappresenta ancora oggi sul sito di Viggiano un esempio virtuoso di come sia possibile fare sintesi tra le parti e riconoscere il valore del lavoro e dei lavoratori.

