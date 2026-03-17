L’Università della Basilicata apre le porte al territorio tra arte, scienza e dialogo con le città

Dal 18 al 21 marzo iniziative aperte al pubblico a Potenza, Matera e Baragiano. L’evento intreccia l’avvio dell’anno di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

In occasione della Giornata Nazionale delle Università, prende il via “Università Svelate 2026” evento promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), nato con l’obiettivo di valorizzare il ruolo strategico degli atenei nello sviluppo del Paese e nel rafforzamento della coesione sociale.

L’edizione 2026 è dedicata a iniziative aperte al pubblico, pensate per avvicinare i cittadini al patrimonio culturale, scientifico e umano custodito dagli atenei, autentici motori di crescita e innovazione.

L’Università degli Studi della Basilicata offre un ricco programma di appuntamenti, che si svolgeranno dal 18 al 21 marzo nelle città di Potenza, Matera e Baragiano (PZ). Il calendario prevede visite guidate, simposi scientifici, momenti di divulgazione, eventi culturali e attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell’Ateneo.

Il tema scelto per questa edizione, “Campus svelato: osmosi con la città tra arte, scienza e divulgazione (second edition)”, intende sottolineare il dialogo continuo tra università e territorio, rafforzando il legame tra le istituzioni accademiche e le comunità urbane che le ospitano. L’università si propone così come spazio aperto, luogo di confronto e partecipazione, capace di contribuire alla costruzione di città sempre più attrattive, inclusive e dinamiche.

Quest’anno l’iniziativa si inserisce, inoltre, nel più ampio scenario di “Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”, progetto al quale l’Università della Basilicata parteciperà con un articolato calendario di attività.

«L’Università della Basilicata ha aderito organizzando svariati eventi distribuiti su più giorni – dichiara il Prorettore al Public Engagement, prof. Donato Verrastro – coinvolgendo docenti e studenti per spalancare le porte dell’Ateneo alle comunità lucane di cui è a servizio. Confidiamo che queste iniziative contribuiscano a consolidare il rapporto tra l’Università della Basilicata e gli enti territoriali, al fine di convergere verso azioni che puntino alla valorizzazione, alla crescita e alla promozione del contesto lucano».

Con “Università Svelate 2026”, Unibas rinnova dunque il proprio impegno nel rafforzare il dialogo con il territorio, promuovendo una cultura dell’apertura, della condivisione e della partecipazione attiva.

Programma:

Mercoledì 18 marzo 2026

Potenza – Campus Universitario del Francioso

Aula Eurifamo e Atrio Aula Magna – ore 10,30

Presentazione delle nuove opere donate a CUnA (Collezione Universitaria di Ateneo). Seguirà visita guidata.

Giovedì 19 marzo 2026

Matera – Quartiere La Martella

Piazza Montegrappa, Quartiere La Martella – ore 10.00

Walkabout. Esplorazione radioguidata a La Martella (a cura del Corso di Studio in Architettura)

Venerdì 20 marzo 2026

Potenza – Campus Universitario di Macchia Romana

Aula Magna – ore 9.30-13.00

UNISTEMDAY – Collegamento con atenei europei; interventi scientifici; poster competition; intermezzi musicali.

Matera – Campus Universitario di Via Lanera

Archivio Marcello Fabbri – ore 10.00

Il senso dell’università. Esplorazione urbana a Lanera (a cura del Corso di Studio in Architettura).

Matera – Teatro Duni

Ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia di Inaugurazione

“Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”.

Potenza – Teatro F. Stabile

Ore 19.30

Concerto del Coro Unibas

Sabato 21 marzo 2026

Matera – Campus Universitario di Via Lanera

Aula Magna – ore 10.00

Inaugurazione Anno Accademico della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Unibas.

Baragiano (PZ) – Palazzo del Comune

Sala Consiliare “C.P. Remollino” – ore 18.30

Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Baragiano ad Alfonsina Russo, Capo Dipartimento DiVA – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, Ministero della Cultura. Evento patrocinato dall’Unibas.

Info: https://portale.unibas.it/site/home/terza-missione/universita-svelate.html