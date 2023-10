“Lucania is comics” VI edizione. L’associazione Nerdworks presenta l’edizione 2023, ricca di novità ed ospiti

Tra meno di due settimane prenderà il via la sesta edizione del Lucania is Comics (14 e 15 ottobre, dalle 11.00 alle 22.00 presso il Centro Sportivo “Rocco Mazzola”, Potenza), organizzata come sempre dall’Associazione Culturale Nerdworks.

Spettacoli dal vivo, proiezioni, concerti, associazioni tematiche di appassionati provenienti da tutta Italia, ospiti di primo piano tra disegnatori, scrittori, attori, doppiatori e una nutrita area mercatale e gastronomica faranno da cornice ad uno spazio tematico divulgativo in cui si tracceranno punti di incontro tra scienza, fantascienza ed osservazione astronomica attraverso contributi inediti provenienti dagli archivi della NASA e dell’Ente spaziale europeo (ESA) oltre che viaggi tra le costellazioni con Stellarium.

Una kermesse che attrae e coinvolge interattivamente persone di tutte le età con laboratori, workshop, giochi di ruolo e da tavolo, tornei e videogames.

Il Lucania is Comics prevede un biglietto di ingresso acquistabile online in prevendita sul sito www.lucaniaiscomics.it o direttamente al botteghino al costo di € 8 per un giorno e di € 12 per il pacchetto abbonamento, che prevede l’ingresso per entrambe le giornate.

Seguirà comunicato con il programma dell’evento e la lista ospiti.

Per ulteriori informazioni e restare aggiornati sui dettagli sull’evento, si prega di visitare il sito web ufficiale della manifestazione e/o i canali social.