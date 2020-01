Lucania Film Festival 2020: aperte le iscrizioni per la giuria popolare

Sono aperte le iscrizioni per entrare a far parte della Giuria Popolare della ventunesima edizione del Lucania Film Festival (LFF), che si svolgerà dal 7 all’11 agosto 2020 presso il Cine Parco TILT di Marconia – Pisticci (Mt). Le candidature dovranno essere inviate entro giovedì 30 gennaio, compilando il form on line sul sito http://www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-2020/ .

Dopo il successo delle passate edizioni, la direzione del LFF ha deciso di proseguire sulla strada della Giuria Popolare, da scegliere tra gli appassionati di cinema di tutte le età. A guidarli, una volta selezionati, saranno docenti di cinema, critici, registi e operatori del settore che li accompagneranno in un percorso in/formativo di incontri dedicati alla lettura dei film, alla conoscenza della grammatica e delle tecniche cinematografiche, all’analisi dei vari generi.

Le attività si svolgeranno con cadenza mensile, a partire dal mese di febbraio, presso il Cine Parco Tilt a Marconia di Pisticci, e potranno essere seguite anche in diretta streaming dai residenti fuori regione e all’estero; al termine del percorso i partecipanti conseguiranno la “qualifica” di giurato del Lucania Film Festival e potranno decretare il vincitore del premio “LFF – POP 2020 Award”.

Tra le novità della 21esima edizione del festival internazionale di cinema indipendente, la realizzazione di un film collettivo breve (documentaristico, fiction o animato in 2D) o di uno spettacolo con le ombre cinesi, che sarà presentato nel corso della kermesse.

Come in tutti i grandi eventi e manifestazioni di alto profilo culturale, a dimensione collettiva e comunitaria, anche il LFF fa affidamento sul lavoro dei volontari, che rappresentano da sempre la risorsa più importante del Festival.

La macchina organizzativa – già al lavoro per la 21esima edizione – è alla ricerca soprattutto di giovani che potranno dare il loro contributo, in base ai propri interessi e competenze, vivendo un’esperienza lavorativa edificante e professionalizzante. “Partecipare come volontario al LFF – ha spiegato il direttore artistico Rocco Calandriello – significa rendersi disponibile al lavoro che verrà richiesto dal Festival, con l’indispensabile elasticità che serve per fronteggiare al meglio la macchina complessa di un grande evento, mettere alla prova il proprio talento nell’ottica di diventare, nel tempo, parte del team ufficiale, come già accaduto per molti di loro”. Un’occasione unica per creare nuove amicizie, incontrare artisti e operatori del settore, vivendo da veri protagonisti la cinque giorni cinematografica.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura compilando l’apposito form on line disponibile sul sito http://www.lucaniafilmfestival.it/work-with-us/e allegando il Cv. I candidati che risulteranno idonei saranno formati dai capi area, in sede o via FAD (formazione a distanza via skype, ecc.).