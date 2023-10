Lucani insigni, conferiti i premi a sei personalità

Si è svolta, oggi, a Pisticci, presso il Museo Essenza Lucano, la cerimonia di premiazione dei Lucani insigni, edizione 2021. Ad ottenere il riconoscimento sei personalità, lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana. Si tratta di Domenico Ciruzzi, Damiano D’Ambrosio, Ruggiero Doronzo, Filippo Martino, Domenico Antonio Melillo e Rocco Antonio Montone.

“I Lucani Insigni sono ambasciatori della lucanità. Il riconoscimento non solo rende il giusto merito a chi lavora, distinguendosi per capacità, professionalità e creatività, ma vuole sottolineare il ruolo svolto dai premiati nella promozione della nostra terra. Dico sempre che dove c’è un lucano, la Basilicata fiorisce. Ecco, le personalità premiate rappresentano la parte bella della nostra regione. E le giovani generazioni li devono guardare come esempi da seguire”. Lo ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Cicala e presidente della Commissione dei lucani nel mondo, Carmine Cicala durante la premiazione dei Lucani insigni, svoltasi in serata presso il Museo Essenza Lucano a Pisticci. Ad ottenere il riconoscimento sei personalità, lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero che si sono distinte per meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana. Si tratta di Domenico Ciruzzi, Damiano D’Ambrosio, Ruggiero Doronzo, Filippo Martino, Domenico Antonio Melillo e Rocco Antonio Montone.

“Non a caso – ha proseguito Cicala – abbiamo scelto il museo ‘Essenza Lucano’ come luogo della premiazione. L’azienda che ci ospita è il segno tangibile della laboriosità lucana. È la dimostrazione che quando si ha un’idea, la si persegue con un progetto serio e si portano risultati eccezionali. Il marchio Amaro Lucano è riuscito nel corso di quasi 130 anni di storia a mantenere radici ben salde nella nostra regione contribuendo a far conoscere la Basilicata in tutto il mondo”.

In apertura dei lavori, moderati dal coordinatore della Struttura di Informazione, Comunicazione ed eventi del Consiglio regionale della Basilicata, Pierluigi Maulella Barrese, è stato proiettato il video “LucaniaTerraMadre”, realizzato dall’ufficio Stampa del Consiglio regionale della Basilicata, che sintetizza la filosofia della mostra organizzata in occasione del 50° anniversario della nascita delle Regioni. Un progetto espositivo a sei mani che omaggia il senso di comunità e il valore del territorio lucano.

Anche Maulella come il presidente Cicala, ha sottolineato che la scelta del Museo Essenza lucana, come cornice di questa manifestazione non è stata una scelta casuale. “Una scelta, voluta dal presidente Cicala e dalla dirigente dell’ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione, Maria Carmela Panetta, e che sarebbe stata apprezzata da un altro lucano insigne, il nostro Leonardo Sinisgalli. Il poeta ingegnere sarebbe stato entusiasta di tale location, perché fare impresa è fare cultura. Qui, con il lavoro appassionato del Cavaliere Vena, ci viene ricordato che impresa e cultura non sono due entità separate ma due entità che fanno parte dello stesso universo”.

Il cavaliere Pasquale Vena, presidente del Gruppo Lucano e nipote del fondatore di Amaro lucano e sua moglie Rosistella Provinzano hanno portato i loro ringraziamenti al presidente del Consiglio per la “bellissima manifestazione promossa. Siamo felici di avervi qui, questa è la seconda volta che abbiamo la possibilità di mostrare questa sala che è dedicata all’ingegno lucano. L’anno prossimo si celebreranno 130 anni di azienda Amaro lucano. Un lungo percorso fatto di passione, lavoro e attaccamento a questa terra”.

Ad accompagnare i premiati i sindaci delle rispettive comunità di appartenenza: il sindaco di Stigliano, Francesco Micucci, il sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, il sindaco di Moliterno, Domenico Antonio Rubino, il sindaco di Bella, Leonardo Sabato, il sindaco di Armento, Maria Felicia Bello e il sindaco di Ripacandida, Michele Donato Chiarito. Erano presenti i consiglieri regionali Luca Braia e Gianni Leggieri, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti e il direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, Domenico Tripaldi, il sindaco di Pisticci Domenico Alessandro Albano. Presenti alla cerimonia di premiazione gli artisti autori delle opere donate ai premiati: Maria Ditaranto, Giovanni Spinazzola e Dino Ventura che hanno ringraziato la titolare della Galleria Idearte, Grazia Lo Re che ha coordinato i lavori della mostra “LucaniaTerraMadre”.