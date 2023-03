L’ortofrutta lucana è eccellenza. Nuova dimensione con la Fragola della Basilicata IGP

“Il comparto ortofrutticolo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia regionale. Il valore della produzione di tale comparto al 2020 risulta essere di 339,3 milioni di euro; il contributo maggiore è dato dalla produzione di frutta con un valore pari a 88,2 milioni di euro, cui segue la produzione di agrumi con 35 milioni di euro e quella di ortaggi con 215 milioni di euro. Gli areali di coltivazione più importanti sono localizzati nel Metapontino, nella Valle dell’Ofanto-Bradano e nella Val d’Agri; areali minori, ma emergenti, sono localizzati nella Valle del Mercure, Valle del Sauro e l’orticoltura periurbana degli orti di S. Arcangelo e Senise. Il Metapontino è il cuore della produzione ortofrutticola lucana dove si concentrano i ¾ della superficie agricola interessata. Ad attestare l’altissima specializzazione produttiva dell’area è intervenuto anche il riconoscimento del Distretto agroalimentare di qualità del Metapontino, strumento per la valorizzazione della produzione ortofrutticola localizzato lungo la fascia ionica metapontina e costituito da 12 comuni (Bernalda, Colobraro, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, Scanzano Jonico, Tursi e Valsinni) che interessa circa 5 mila imprese, per una superficie agricola complessiva di 74.000 ettari di cui circa 21.000 investiti ad ortofrutta. Voglio ringraziare OROGEL, che qui ha 480 dipendenti, produce 23.000 tonnellate di surgelati e ha 46 milioni di € fatturato nel 2022. A dimostrazione che la Basilicata può e deve attrarre sempre più investimenti. In ottica evolutiva, va rimarcato che procede il processo di riconoscimento per la fragola della Basilicata IGP, che interessa, senza distinzioni di cultivar, i 1.100 ettari di fragola accertati sui comuni del Metapontino (Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano, Scanzano, Tursi, Policoro, Nova Siri, Rotondella)”. Lo ha affermato – portando i saluti del Presidente Bardi – l’assessore all’ambiente della regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo all’evento organizzato da ARPOR su cooperazione e filiera, tenutosi stamani presso l’aula consiliare del Comune di Policoro.