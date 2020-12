L’Orsa Viggiano si rinforza con l’arrivo di Silon Junior

Inarrestabili e sempre attenti ad ogni vicenda il Presidente dell’Orsa Viggiano Domenico Siviglia e il Direttore Sportivo Gaetano Todaro che nelle scorse ore hanno perfezionato un altro gran bell’acquisto che alza il valore di un team già ben assortito. Di fatto la società lucana è lieta di annunciare l’arrivo del pivot brasiliano, classe 1985, proveniente dal Genova, Silon Junior. Una carriera consumata tra il Brasile e l’Italia tra i campi della serie A2 e A1: nel suo paese tra le esperienze più importanti ci sono quelle con la maglia del Joinville, Erechim, Umuarama, Cascavel e BGF. In Italia, invece, lo ricordiamo per due stagioni in serie A2 con la maglia del Rogit Rossano Calabro e con quella, per un campionato, con l’Avis Borussia Policoro.

Ecco le prime dichiarazioni ufficiali del neo calciatore neroverde: “La trattativa è andata benissimo anche perché conoscevo già il Presidente Domenico Siviglia e il DS Gaetano Todaro con cui avevo avuto delle esperienze in passato. Inoltre, ho già giocato con Castrogiovanni e Bavaresco. E’ stato facile trovare l’accordo con questa società: sono bastate poche parole”.

GLI OBIETTIVI: “Sono qui per dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.

IL CAMPIONATO: “In questo raggruppamento di serie A2, ci sono almeno tre-quattro corazzate che hanno qualcosa in più rispetto le altre formazioni. Noi, possiamo fare bene e siamo consapevoli delle nostre forze. Lotteremo fino alla fine per toglierci soddisfazioni”.

JUNIOR: “Sono un calciatore dalla buona esperienza, ho un’ottima lettura della gara e un buon tiro”.

IL BOVALINO: “Ho avuto modo di seguire le gesta dell’Orsa Viggiano nelle scorse uscite: i miei compagni hanno giocato sempre bene ma ora dobbiamo fare qualcosa in più per portare punti a casa già sabato”.

RISPOLI: “Con il tecnico ho avuto modo soltanto di scambiare qualche chiacchiera. Ci conosceremo meglio in allenamento già mercoledì”.

MESSAGGIO: “Ho tanta voglia di ripagare in campo tutti i sacrifici che la società ha fatto per portarmi in Basilicata. Ringrazio il Presidente Siviglia e il DS Todaro”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA

