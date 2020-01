L’Orsa Viggiano si prepara alla sfida con il Leoni Acerra con un nuovo acquisto: Davide Vangieri

Dopo il bel pareggio ottenuto sul campo della Junior Domitia e i prestigiosi ritorni del tecnico Cesare Rispoli e del Team Manager Domenico Todaro, gli allenamenti dei neroverdi proseguono spediti e con una novità. Di fatto la passione e l’amore per la sua squadra hanno fatto si che il numero uno dei lucani, Domenico Siviglia, portasse a termine un’altra importante operazione di mercato in entrata: si tratta del portiere, classe 1994, Davide Vangieri con un passato nell’Area Indoor Piacenza (in serie B fino all’estate 2019). Un’altra pedina fondamentale per puntare a disputare un gran girone di ritorno.

La squadra si sta preparando alla partita di domani con il portiere brasiliano dell’Orsa Viggiano, Rafael Bussunda che prima di immergersi nella prossima gara interna con il Leoni Acerra, torna a parlare del pareggio di sabato scorso ottenuto in casa della Junior Domitia: “Quella di sabato scorso è stata una partita giocata ad alta intensità, con tanta voglia di vincere e concentrazione. Purtroppo non avevamo cambi e nel finale siamo stati protagonisti di un calo. Comunque, abbiamo ottenuto un ottimo pareggio al cospetto di una buonissima squadra e su un campo difficile. E’ come una vittoria”.

LA SETTIMANA: “Mentalmente siamo tranquilli e sereni. Il tecnico e lo staff sono rimasti contenti per l’ottima prestazione di sabato. Siamo concentrati e abbiamo tanta voglia di vincere: il gruppo c’è. Con questo spogliatoio, così unito, possiamo arrivare in alto”.

IL LEONI ACERRA: “Non li conosco ma mi sono informato: è una squadra che non molla mai e quindi dovremo scendere in campo doppiamente concentrati cercando di fare la gara e chiuderla quanto prima. Sarà fondamentale stare sempre attenti e non mollare mai”.

IL CAMPIONATO: “Il livello di questa serie B è alto con Taranto e Bernalda che sulla carta possono fare un campionato diverso. Le altre compagini se la possono giocare per i play off. E’ una sorta di A2: una bella cosa per il popolo italiano che si può divertire con uno sport che non è ancora seguitissimo dalle loro parti”.