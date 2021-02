L’Orsa Viggiano si allena per preparare la sfida di sabato contro il Taranto

Dopo la settimana di stop l’Orsa Viggiano, sabato 13 febbraio, tornerà in campo per sfidare il Taranto C5. Una sfida delicata ed importante che il pivot brasiliano Silon Junior presenta partendo da un bilancio personale: “Il mio bilancio personale è buono così come quello della squadra. Ci metto sempre del mio per cercare di aiutare il gruppo a raggiungere gli obiettivi stagionali. Da quando sono arrivato in Basilicata abbiamo conquistato parecchi. Ciò che conta, in primis, è la squadra…”.

LA SETTIMANA: “Stiamo lavorando bene con Zancanaro che sta recuperando e Bavaresco che è rientrato. Per sabato avremo qualche pedina in più a disposizione”.

IL TARANTO C5: “Dovremo affrontare gli ionici con la massima attenzione anche perchè, al momento, hanno due punti in più in classifica. Dispongono di calciatori esperti come Dao e Pica Pao. Sarà fondamentale scendere in campo super concentrati”.

LA GARA: “Me l’aspetto molto tattica: dovremo fare tanta attenzione al loro pivot e quindi esprimerci al meglio in fase difensiva chiudendo ogni spazio”.

GLI OBIETTIVI: “Non possiamo nasconderci: la salvezza è, praticamente, quasi acquisita. Pensiamo, già da ora, a conquistare un posto nei play off. Perciò in ogni gara dovremo dare il 100% per conquistare il bottino pieno”.

L’intervista della nostra redazione a Silon Junior la settimana scorsa:

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA