L’Orsa Viggiano sfida il Regalbuto in cerca di punti salvezza

Buone notizie in casa Orsa Viggiano in vista della sfida di Regalbuto che presenta il tecnico Cesare Rispoli: “Sono contento per il ritorno del portiere Boschiggia che ha esperienza e ci può fare una grossa mano. I ragazzi sono allenati al meglio”.

FORMAZIONE: “Avrò Petragallo squalificato e i fratelli Siviglia indisponibili”.

IL CALENDARIO: “Abbiamo sei gare da disputare di cui quattro in casa. Ci stiamo ricompattando: speriamo di conquistare almeno quattro punti. Ci proveremo con le unghie e con i denti”.

IL REGALBUTO: “Si tratta di una formazione sorniona ed esperta che fa della difesa il suo punto di forza. Giocano su un campo grande: cercheremo di dire la nostra e di infastidirli”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA