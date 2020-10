L’Orsa Viggiano prepara la terza sfida di campionato con il Cosenza

Continua in maniera attenta e sicura la preparazione dell’Orsa Viggiano in vista della terza sfida in campionato con il Cosenza. La consapevolezza nel gruppo di poter far bene è tanta e a presentare il prossimo match è uno dei punti di forza del team di Cesare Rispoli, il portiere brasiliano Gustavo Bertoli: “Abbiamo iniziato bene anche perchè ce la siamo vista con due squadroni: nella prima giornata potevamo vincere e avere due punti in più in classifica mentre la gara di Melilli è stata difficilissima ma meritavamo il pareggio. Sono sicuro che sarà un campionato difficilissimo”.

LA SETTIMANA: “Queste ultime due settimane sono state dure per via dei tanti infortunati. Di contro, comunque, mentalmente e fisicamente stiamo bene e siamo consapevoli che c’è sempre da migliorare: questo arriverà naturalmente allenamento dopo allenamento”.

IL COSENZA: “E’ una formazione difficile da affrontare: facemmo un amichevole durante la preparazione e soffrimmo tanto. Sono forti fisicamente e giocano con una grande intensità”.

LA GARA: “Sabato sarà molto difficile: si tratta di una partita da affrontare con tanta cattiveria e intensità. Dovremo sbagliare pochissimo e sfruttare ogni chance in zona offensiva. Solo così potremo arrivare al successo”.

BERTOLI: “Cresco settimana dopo settimana ma penso di aver raggiunto solo l’80% della condizione. Ho disputato due buone partite ma dopo averle riviste in video mi sono reso conto che posso e devo ancora migliorare anche perchè sono arrivati sei gol complessivi”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA