L’Orsa Viggiano continua a vincere. La squadra di Rispoli in zona play-off

Un’Orsa Viggiano incerottata e con gli squalificati Bavaresco e Luizinho riesce a trovare un altro successo dal valore inestimabile. Di fatto mercoledì pomeriggio, nel recupero con la SIAC Messina, gli uomini di Rispoli si sono imposti con il risultato di 10-5. Nel primo tempo passano in vantaggio gli ospiti con un bel tiro da lontano di Barbosa. La reazione dei lucani è veemente tanto che in neanche dieci minuti si portano sul 3-1 andando a riposo con il doppio vantaggio. Dopo averla ribaltata con il quinto di movimento i padroni di casa continuano a fare gioco e a segnare alcune delle marcature in contropiede al cospetto dei messinesi che sono rientrati in campo pressando con l’Orsa che nel finale ha concesso qualche occasione di troppo. Tre punti preziosi che proiettano il team del Presidente Domenico Siviglia verso la zona play off.

