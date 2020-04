L’OIPA consegna Tommy alla sua nuova famiglia di Moliterno

Send an email





Anche in emergenza COVID-19, OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali Italia Onlus) con gli angeli blu sono presenti. Questa volta con il prezioso aiuto del Parco Val d’ Agri Lagonegrese stazione carabinieri di Moliterno.

Nonostante Moliterno sia ancora zona rossa hanno consegnato Tommy alla sua favolosa famiglia:





“Grazie mille sempre a chi adotta anche in questo periodo, a chi condivide ed in particolare al reparto carabinieri che non ha esitato ad aiutarci. La collaborazione tra OIPA, Guardie Eco-Zoofile e le forze di polizia è sempre più attiva” dichiara l’Oipa.