L’IPS Petruccelli-Parisi di Tramutola brilla al Green Game Digital: 1D e 2D MAT sul podio nazionale

Grande soddisfazione per l’Istituto Professionale di Stato di Tramutola, che quest’anno ha visto i propri studenti distinguersi nella prestigiosa competizione nazionale Green Game Digital, dedicata alla sostenibilità e al riciclo. Le classi 1D e 2D MAT, guidate dai docenti Michele Astrella e Cicale Nicola, hanno ottenuto risultati eccezionali: secondo posto nazionale per la 1D e primo posto assoluto per la 2D MAT.

Il Green Game, giunto alla sua 13ª edizione, è un progetto didattico promosso dai Consorzi Nazionali del riciclo e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Attraverso lezioni interattive e quiz digitali, il concorso trasforma la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale in un’avvincente sfida a squadre, coinvolgendo centinaia di scuole italiane. Gli studenti dell’IPS di Tramutola hanno dimostrato non solo preparazione e attenzione, ma anche spirito di squadra e rapidità di pensiero, qualità che hanno permesso loro di primeggiare a livello nazionale. “È un riconoscimento che premia l’impegno dei ragazzi e la dedizione dei docenti – hanno commentato i responsabili – e che conferma come l’educazione ambientale possa diventare un motore di crescita culturale e civica”.

Il successo delle classi 1D e 2D MAT rappresenta un orgoglio per l’intera comunità scolastica e per il territorio di Tramutola, dimostrando che anche dalle realtà locali possono emergere eccellenze capaci di distinguersi nel panorama nazionale.

Con questa vittoria, l’IPS di Tramutola si conferma scuola attenta ai temi della sostenibilità e dell’innovazione didattica, pronta a formare cittadini consapevoli e responsabili per le sfide del futuro.

“L’Amministrazione comunale si congratula con studenti e corpo docente per gli importanti riconoscimenti che evidenziano, se ancora ce ne fosse bisogno, la qualità didattica del “nostro Istituto”, che non a caso apre come nessuno nella valle al mondo del lavoro e dà sostanza e base all’istituzione a Tramutola del nuovo ITS (Istituto Tecnico Superiore) di Meccatronica”.