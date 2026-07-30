Liberare i social dal veleno: la lezione civica di Corleto Perticara che fa scuola in Basilicata

“L’approvazione della Delibera di Consiglio di indirizzo numero 15, all’ordine del giorno n.5 del 29/07/2026 per la promozione della cittadinanza digitale responsabile e il contrasto all’odio in rete rappresenta un passaggio di profondo valore civico ed etico per la nostra comunità”, è quanto dichiara in una nota la Sindaca di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi.

“Negli ultimi tempi – prosegue la Sindaca – si è avvertito in modo sempre più marcato e diffuso un sentimento di disagio rispetto al clima che talvolta si respira sugli spazi digitali. L’uso scorretto dei social network, la proliferazione di profili falsi o ingannevoli, la diffusione deliberata di fake news e il ricorso all’insulto o alla delegittimazione personale non sono semplici dinamiche virtuali: sono ferite reali al tessuto sociale del nostro paese. Pertanto, oggi, con questo documento rispondiamo proprio ad una richiesta profonda e corale dei nostri cittadini, stanchi di veder inquinato il dibattito pubblico locale e desiderosi di riaffermare un clima di rispetto, serietà e convivenza civile”.

“Ci tengo a precisare a scanso di ogni equivoco – sottolinea Magaldi – che questa deliberazione approvata solo dalla maggioranza nonostante si tratti un tema sensibile che dovrebbe unire a prescindere dalle diverse posizioni politiche, non limita e non limiterà mai il diritto di critica, il dissenso politico o la libera manifestazione del pensiero, che restano pilastri fondamentali e intoccabili della nostra democrazia. Criticare l’operato di un’amministrazione è lecito e salutare; ciò che non è ammissibile è il superamento del confine della dignità umana, la diffamazione strisciante, l’intimidazione e l’uso dell’anonimato per colpire persone, famiglie, lavoratori e istituzioni”. “Quella odierna è una preziosa pagina educativa e culturale: il Comune di Corleto Perticara si attesta come il primo in Basilicata ad attenzionare questo tema e rappresenta per la Giunta Magaldi una delle prime iniziative afferenti il rafforzamento del Patto sociale tra Istituzioni e cittadini. Una buona Amministrazione – precisa Magaldi – ha il dovere di tutelare la propria comunità non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche sotto il profilo umano ed emotivo, perchè l’odio in rete lascia segni profondi, può generare isolamento, angoscia e far scivolare chi ne è vittima in veri e propri stati di depressione e sofferenza emotiva.

Per questo motivo promuoveremo iniziative nelle scuole, con le associazioni e con l’intera popolazione per diffondere la cultura della responsabilità digitale, del vivere civile e del rispetto reciproco. Corleto Perticara dimostra di essere una comunità matura, unità nel difendere la propria dignità e determinata a far sì che i canali di comunicazione tornino ad essere luoghi di incontro e crescita collettiva”, conclude la Sindaca Magaldi.