L’Hockey in Basilicata ha un nuovo protagonista: la neo società “Polisportiva Val d’Agri”

La Polisportiva Val d’Agri, guidata dal presidente Pino Abelardo, a volerne sottolineare questo aspetto perché “per essere una neo società abbiamo centrato già dei traguardi importanti”.

La squadra della Polisportiva si è infatti classificata alle semifinali Coni disputando ed accedendo alla fase finale nazionale del succitato trofeo che quest’anno si è svolto proprio in Basilicata, a Nova Siri. “I nostri ragazzi hanno dimostrato un grande talento ed una forte determinazione-ha dichiarato il Presidente Abelardo -. Pur essendo partiti da qualche mese, hanno sfidato squadre che si allenano da anni ma non per questo sono stati sminuiti. Al contrario hanno dimostrato grande capacità sportiva meritando il plauso di tutti. È stata un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita e che ci è servita come preparazione per altre importanti competizioni”. La squadra, guidata dal coach Franco Abelardo con il supporto dal team manager Rocco Falvella e del preparatore fisico Antonio Buglione, parteciperà al campionato U14/Maschile e Femminile che vedrà i lucani impegnati a Roma. Il 15 ottobre sfideranno l’Unione Capitolina, il 21, questa volte ad Antrosano(Avezzano) , sfideranno L’AZ Hockey Team, ed il 22 la Butterfly Roma. Per il girone D3 dell’U14/M parteciperanno anche alle competizioni a Torre Santa Susanna giocando contro la locale “ HOCKEY Club Olimpia”. “Stiamo inoltre continuando a lavorare-sottolinea il Presidente Abelardo – per il progetto “Mens Sana in corpore Sano” che prevede il gemellaggio con il CUS Torino e che include sinergicamente anche gli istituti scolastici di Villa d’Agri, Sarconi e Tramutola, con il conferimento di borse di studio e il progetto “Sfida all’emarginazione” che lavora sulle buone pratiche degli stili di vita con il coinvolgimento dei ragazzi in situazioni sociali di isolamento e in particolar modo con ragazzi con difficoltà relazionali che in situazioni socialmente delicate sono ancora più a rischio.

Il target di riferimento principale è rappresentato da ragazzi/e dai 14 ai 30 anni con evidenti problematiche di integrazione sociale e/o segnalati dai Servizi Sociali provenienti da zone di degrado ed emarginazione. Inoltre, “tante le adesioni – sottolinea il presidente della Polisportiva Valdagri – per l’inizio delle nostre attività sportive presso la tensostruttura di Baricelle, dove si stanno svolgendo gli allenamenti di hockey, mentre a breve partiranno anche le attività della acrobatica aerea che si svolgeranno presso la Scuola media di Villa d’Agri ”. “Un ringraziamento – aggiunge Abelardo – va ai nostri sponsor e alle famiglie per il supporto e il calore dimostratoci come segno di fiducia nel nostro lavoro e nel nostro progetto”.