Leone: “con concorsi unici subito 228 nuovi posti di lavoro nella Sanità lucana”

“Con i concorsi unici la Regione ha dato una svolta alle assunzioni del personale sanitario in Basilicata. Al momento le stazioni appaltanti hanno completato le procedure per 228 posti, di cui già 63 sono posizioni aperte per cui è possibile fare domanda sui siti istituzionali di San Carlo, ASP e ASM. Si tratta solo dell’inizio di un percorso, che vedrà tantissime posizioni aperte da qui a fine anno. La nostra Regione vuole premiare il merito, dare opportunità di lavoro ai più giovani e colmare il gap che abbiamo ereditato.

Dopo la pandemia, è ancor più necessario dotare la sanità lucana di uomini e mezzi, anche per risolvere i problemi strutturali e atavici della cura della persona nella nostra Regione, e anche per iniziare a recuperare il notevole arretrato di prestazioni che – come in tutte le Regioni – il Covid purtroppo ci ha imposto. La programmazione regionale e la scelta di cui alla DGR 53 del 04.02.2021 sono coerenti con quanto abbiamo promesso in campagna elettorale e vengono incontro al desiderio di cambiamento della stragrande maggioranza dei cittadini lucani. Ci piace parlare con i fatti. E siamo solo all’inizio”. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone.

5 POSTI DIRIGENTE ONCOLOGIA MEDICA

11 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PER L’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA E ASM DI MATERA

4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI OTORINOLARINGOIATRIA, PER LE AZIENDE OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA E ASM DI MATERA

7 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA, PER LE AZIENDE OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA, ASM DI MATERA E IRCCS CROB DI RIONERO IN VULTURE

7 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA, PER L’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA E ASM DI MATERA

8 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA, PER LE AZIENDE OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA, ASP DI POTENZA E ASM DI MATERA

5 (CINQUE) POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA, PER LE AZIENDE OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA, ASP DI POTENZA E ASM DI MATERA

16 (SEDICI) POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE AZIENDE OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA, ASP DI POTENZA E ASM DI MATERA

