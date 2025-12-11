“Leonardo ritrovato. Una scorribanda nel Sinisgalli collezionista d’arte, disegnatore e prosatore” è il titolo della mostra che la Fondazione Leonardo Sinisgalli inaugurerà sabato 13 dicembre nella Casa delle Muse a Montemurro nell’ambito della quattordicesima edizione della rassegna “Furor Sinisgalli. L’avventura delle due culture”.

La mostra espone per la prima volta ben 66 opere di 37 autori appartenute alla ricca collezione del poeta-ingegnere, “ritrovata” dalla Fondazione attraverso un costante lavoro di ricerca e recupero. La scorribanda non è solo un omaggio a un grande collezionista, amico dei principali artisti del Novecento, ma intende raccontare, per rapidi accenni, anche il Sinisgalli disegnatore e il sagace, passionale, critico d’arte.

L’allestimento si articola in sei sezioni: “Sinisgalli, disegnatore dilettante”, il “Collezionista e critico d’arte”, gli “Artisti della sua terra”, documenti, cataloghi e riviste dedicati al Sinisgalli disegnatore e al Sinisgalli collezionista e critico d’arte, una sezione audiovisiva con documentari sul poeta-ingegnere durante alcuni vernissage. Oltre ai disegni di Sinisgalli sono esposte opere di Alberti, Boille, Beccaria, Brindisi, Caruso, Castellani, Chersicla, Clerici, Gentilini, Giuliani, Guarienti, Goya, Fasola, Fazzini, Fontana, Guerricchio, Labarthe, Leone, Linzalata, Manzi, Masi, Masini, Mazzacurati, Milani, Padula, Papart, Purificato, Reggiani, Saffaro, Scordia, Tamburi, Turchiaro, Usellini, Vedova, Virduzzo, Wolf.

La manifestazione prenderà il via alle 18:30 con il concerto “A Sud… Omaggio a Mango” con Graziano Accinni (chitarra) e Gianmarco Natalina (voce). Alle 19:00 i saluti del sindaco Senatro di Leo apriranno il vernissage della mostra, cui prenderanno parte il presidente della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci, e il direttore, Mimmo Sammartino, la prof.ssa Stefania Zuliani dell’Università degli Studi di Salerno, insieme allo storico dell’arte e critico Giuseppe Appella e al curatore Biagio Russo, entrambi membri del Comitato tecnico scientifico della Fondazione. La serata di concluderà con il secondo concerto del duo Accinni/Natalina, questa volta dedicato a Pino Mango.

L’inaugurazione alla Casa delle Muse sarà preceduta dalla manifestazione della Fondazione Appennino con la consegna del Premio Appennino, in programma alle ore 17:00 nell’ex Convento di San Domenico.

La mostra “Leonardo ritrovato. Una scorribanda nel Sinisgalli collezionista d’arte, disegnatore e prosatore” sarà visitabile fino al 9 marzo dal lunedì al venerdì negli orari 16.30-19.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. I gruppi possono prenotare una visita per il sabato pomeriggio o la domenica mattina.