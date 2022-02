Legge per il biologico: Cia, un ulteriore passo verso New green deal lucano

Cia-Agricoltori esprime soddisfazione per l’approvazione alla Camera della legge per il biologico, in grado di rendere l’agricoltura protagonista della transizione ecologica europea e nello specifico della Basilicata di accrescerne le ricadute produttive e di crescita del significativo comparto. Gli agricoltori lucani, come confermano i recenti dati del bando della Sottomisura 11.1 “Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica” del PSR Basilicata, per l’annualità 2021, che ha visto la presentazione di 887 domande di sostegno, e come abbiamo ribadito nel Workshop sul tema “Agricoltura intensiva, aree irrigue e cambiamenti climatici” – è scritto nella nota della Cia – hanno scelto da tempo di investire, in linea con il Green Deal europeo, nell’agricoltura biologica quale modello produttivo responsabile, custode della biodiversità, conservativo e a difesa della fertilità dei suoli, oltre che rappresentare una risposta attiva in termini di resilienza al cambiamento climatico in atto. Questi numeri vanno ad aggiungersi a quelli registrati per la Sottomisura 11.2 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”, riferita alle aziende già operanti in regime biologico, che registra la presentazione di 2.282 domande per una superficie pari a 81.000 ettari, valori quasi raddoppiati rispetto a quelli registrati nel precedente periodo 2014-2020, per un contributo annuale pari a 22 milioni di euro.