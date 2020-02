Legge di Bilancio: 7,51 milioni di euro per tutti i 131 Comuni lucani

Positivo il giudizio dell’Anci Basilicata sulla Legge di Bilancio 2020 riguardante gli investimenti in Basilicata.

Bene la semplificazione degli adempimenti burocratici, bene la stabilizzazione degli investimenti per permettere la programmazione. I problemi però ci sono e vanno affrontati come il dissesto finanziario di alcuni Comuni lucani e lo spopolamento.

Ecco le parole su facebook del Primo Ministro Conte scritte dopo l’incontro con i massimi vertici lucani la settimana scorsa a Roma:

La Basilicata è una regione dalle enormi potenzialità, con solide tradizioni artistiche e culturali, che però sconta un rilevante gap infrastrutturale ed economico. Adesso, con il Contratto istituzionale di sviluppo, vogliamo offrire una nuova opportunità di rilancio del territorio. Non solo, con la Legge di Bilancio abbiamo stanziato 7,51 milioni di euro per tutti i 131 Comuni lucani per interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, di risparmio energetico, per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre nei prossimi giorni presenteremo il Piano per il Sud.

I lucani sono persone tenaci, genuine, lavoratori infaticabili.