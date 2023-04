L’Ecomuseo della Siritide e Rotondella andranno in onda sulla TV di Stato Cinese

Operatori, incaricati dalla CGTN (China Global Television Network), in questi giorni hanno visitato e ripreso il Borgo di Rotondella per la realizzazione di un’intervista al Direttore dell’Ecomuseo della Siritide Rudy Marranchelli. “La visita – dichiara Marranchelli – è stata l’occasione per raccontare il Borgo di Rotondella, incastonato nel cuore della Siritide, con le sue principali peculiarità culturali, paesaggistiche e storiche. L’Ecomuseo è stato concepito come specchio del passato e cantiere per il futuro, dove il turismo sostenibile è sicuramente un elemento essenziale per la conservazione e valorizzazione dei luoghi e della tradizione. Quando si parla di Ecomuseo – conclude Marranchelli – è inevitabile parlare di ecoturismo quale strumento efficace per intraprendere la strada per uno sviluppo turistico sostenibile e responsabile sempre più ricercato a livello globale”.

La dimostrazione è sicuramente nei fatti e nell’attenzione della più importante emittente cinese (posseduta dal gruppo editoriale statale China Media Group) verso il piccolo borgo lucano, sede legale dell’Ecomuseo della Siritide. L’Amministrazione Comunale di Rotondella ha dimostrato grande apertura e disponibilità per agevolare la realizzazione del servizio televisivo, che nei prossimi mesi sarà trasmesso nella rete televisiva di Stato del Paese più popoloso del pianeta. Una volta trasmesso in Cina il servizio sarà riproposto sui canali social della CGTN, con milioni di follower sparsi per il mondo.