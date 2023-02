Le squadre italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League: i sorteggi e le curiosità

I sorteggi sono freschi e tutti i tabelloni europei sono pronti, i scommesse sportive sui pronostici di Champions, Europa e Conference League offrono diverse quote per le favorite alla vittoria delle coppe più blasonate d’Europa.

Quest’anno l’Italia ha fatto il pieno con 3 squadre che sono riuscite nell’impresa di avanzare agli ottavi in Champions League, 2 squadre che sono andate avanti in Europa League e altri 2 club presenti in Conference League. Ecco alcune curiosità sui sorteggi e le possibilità che ci sono per riportare una coppa europea in Italia.

Inter, Milan e Napoli in Champions League

I sorteggi per gli ottavi di Champions League hanno favorito enormemente le italiane, che si trovano nella posizione di potersi giocare la qualificazione, quanto meno alla pari contro le avversarie, evitando le grandi favorite come PSG, Bayern e City.

L’Inter sfiderà il Porto negli ottavi di Champions, una partita non facile che vede i rivali portoghesi avere una grande tradizione in questa competizione, ma i Nerazzurri hanno già dimostrato abbondantemente che quest’anno possono giocarsela alla pari con tutti: tranne il Bayern. Nerazzurri vincenti Champions quotati a 34.

Stessa quota anche per il Milan come possibile vincitore della Champions, che negli ottavi incontreranno il Tottenham di Conte, un avversario temibile che rappresenta sicuramente il più pericoloso proprio per le italiane. Ibra e Pioli dovranno fare un vero miracolo per passare il turno ma nulla è scontato.

Il Napoli, che attualmente è la migliore squadra d’Europa, si scontrerà contro il Francoforte negli ottavi di Champions League, la quota dei Partenopei vincenti Champions è 12, viste le statistiche favorevoli, le valanghe di gol segnate e le prestazioni che rasentano l’eccellenza della banda di scugnizzi di Spalletti, rendono la squadra un plotone d’esecuzione in area di rigore.

Nelle prime 6 gare di Champions, il Napoli ha segnato 20 gol di cui 10 in due partite contro l’Ajax, in campionato sono 32 i gol in 13 gare, per un totale di 52 reti in 19: numeri che parlano da soli, a cui non bisogna aggiungere altro.

Roma e Juventus in Europa League

A tutti piace pensare che Mourinho agli ottavi di Europa League spera proprio di incontrare la Juve, intanto i sedicesimi per le due squadre saranno delle vere e proprie battagli, contro il Nantes per i Bianconeri e contro il Salisburgo per i Giallorossi.

Entrambe le squadre devono riscattare i risultati non eccellenti in campionato e questa è l’occasione perfetta anche per vincere un trofeo di prestigio internazionale, che consentirebbe di non sperperare gli obiettivi stagionali prefissati.

La vittoria di Europa League per la Juventus è quotata a 13 dai bookmakers, favorita sulla Roma che è quotata a 17 per il trionfo nella competizione. Le difficoltà non mancheranno perché tra le favorite alla vittoria dell’Europa League ci sono Arsenal, Barcellona, Manchester United, Ajax e Betis Siviglia, tutti club intenzionati a vincere.

Lazio e Fiorentina in Conference League

I playoff di Conference League, vedono la Lazio contro il Cluj e la Fiorentina contro il Braga. Entrambe le gare dovrebbero essere alla portata delle italiane, e se la Fiorentina vuole seriamente puntare su questa coppa, bisognerà vedere la Lazio di Sarri come reagirà alla retrocessione dall’Europa League alla Conference League.

Esistono serie possibilità che quest’anno almeno una delle coppe europee giunga in Italia insieme a una di queste squadre, e ciò potrebbe una buona occasione di riscatto per il calcio italiano, privo già dei Mondiali e dal palcoscenico internazionale, ormai da troppi anni, salvo la vittoria di Euro 2020 e il guizzo della Roma di Mou in Conference League 2022.