Le Pro Loco UNPLI Basilicata alla Borsa Internazionale del Turismo delle Origini “ROOTS in”

Il Comitato UNPLI Basilicata, presente domenica 20 novembre alla Borsa Internazionale del Turismo delle Origini “ROOTS in” organizzata da Apt Basilicata con i Consiglieri Regionali Rocco D’Elicio, Michele Zuardi e con il Consigliere Nazionale Pierfranco De Marco accompagnati dal Presidente della Pro Loco di Matera Giuseppe Cotugno, esprime soddisfazione per la corrispondenza di intenti tra quanto auspicato e il dibattito sviluppatosi nel forum. I lavori si sono concentrati soprattutto sulle strategie per mettere in atto azioni che portino al recupero dei borghi e hanno messo in luce come il turismo delle radici possa portare nuova linfa ai territori della Basilicata.

L’offerta turistica per coloro che faranno un’esperienza di viaggio alla scoperta delle origini, dovrà necessariamente coinvolgere le Pro Loco territoriali quali enti preposti all’accoglienza e sempre più formati sul fornire esperienze significative e con molti significanti ai viaggiatori. Infatti, negli scenari futuri del Comitato UNPLI Basilicata rappresentato dalla Presidente facente funzioni Saveria Catena, vi è proprio l’incremento del turismo delle radici con azioni rivolte ai tanti italiani ormai da tempo residenti all’estero.

UNPLI Basilicata, rappresentante 102 pro loco lucane e parte della rete nazionale UNPLI a cui aderiscono 6300 pro loco e prima rete ad essere inscritta al RUNTS, sottolinea quanto sia fondamentale l’unione di intenti tra chi si occupa di presidiare e difendere i borghi e una rete territoriale tra i diversi soggetti coinvolti per dare visibilità ai piccoli centri e accrescerne l’impianto economico, rimarcando che l’esperienza maturata in 36 anni di associazionismo in Basilicata e 60 anni – festeggiati il 3 e 4 dicembre prossimi, a Roma e con un importante evento quale l’udienza papale del 30 p.v.– a livello nazionale.