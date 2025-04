“Le Pro Loco: radici nel territorio, sguardo verso il futuro”, a Villa d’Agri l’Assemblea Regionale UNPLI Basilicata

L’Assemblea Regionale dell’UNPLI Pro Loco Basilicata, svoltasi lo scorso 27 aprile a Villa d’Agri, ha rappresentato un momento di riflessione e celebrazione dell’impegno collettivo verso la valorizzazione dei territori e delle tradizioni, così come ha sottolineato il Presidente UNPLI Basilicata, Vito Sabia, che ha aperto i lavori ponendo alla luce anche come la missione delle Pro Loco sia quella di mantenere vive le storie, i volti e le feste locali, affrontando ogni iniziativa come un atto d’amore nei confronti della terra. “È fondamentale rallentare, riscoprire e rispettare i luoghi di vita” – ha affermato, rimarcando l’importanza del senso di appartenenza e dell’orgoglio di essere parte delle Pro Loco. A fare gli onori di casa il Vicesindaco di Marsicovetere, Maria Carmela Miraglia e il Presidente della Pro Loco di Villa D’Agri, Luigi Laddaga. Durante l’incontro, Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale UNPLI Basilicata, ha parlato dell’importante collaborazione tra le Pro Loco e il significativo riconoscimento ottenuto, con la sua nomina a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pro Loco Italia ETS. “Questo traguardo è anche frutto di un autentico lavoro di squadra”, ha dichiarato, mettendo in evidenza le sfide affrontate dal Comitato Regionale Basilicata e l’impegno nel promuovere eventi di rilevanza, come il Salone Internazionale del Libro a Torino, il Giubileo delle Pro Loco a Roma, e l’Expo in Giappone.

Un momento centrale dell’Assemblea è stato dedicato alla questione cruciale dei contributi economici per le Pro Loco. Sabia ha espresso la necessità di un incremento dei fondi da 100 mila euro ad almeno 300 mila euro. La richiesta di un sostegno maggiore è stata condivisa da Gerardo Larocca, Presidente ANCI Basilicata, il quale ha garantito che rappresenterà le esigenze delle comunità nei tavoli di discussione con le istituzioni. L’UNPLI a riguardo è in attesa di un incontro con il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Inoltre, l’appuntamento ha visto la nomina unanime della vicepresidente regionale UNPLI, Angelica Cappiello, come segretario verbalizzante e l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, presentato dal Dottor Vincenzo Lo Sasso.

Un momento particolarmente significativo è stato l’annuncio dell’adesione della Pro Loco di Viggiano al Consorzio Pro Loco Conplas, seguito dalle adesioni di Villa d’Agri e Marsico Nuovo, segnando un passo importante verso l’unità e la cooperazione tra le realtà locali.

L’Assemblea ha offerto anche occasioni di formazione. Due i focus trattati: uno sulla tutela dei dati personali nelle attività delle Pro Loco, tenuto dall’avvocato Maria Carmela Simone, e l’altro a cura di Lo Sasso sulle nuove normative fiscali in vigore dal 1° gennaio 2026, tra cui l’apertura della Partita Iva per le Pro Loco. Tanti inoltre i progetti in cantiere, tra cui la 22esima edizione del Premio UNPLI Basilicata e la 28esima edizione della Giornata Regionale Pro Loco UNPLI Basilicata, mentre si guarda già al ricco programma di festeggiamenti per il 40° anniversario dell’UNPLI in Basilicata nel 2026. Con oltre 6.390 realtà unite, il movimento delle Pro Loco continua a operare senza confini, promuovendo le tradizioni e la cultura locale anche attraverso un uso strategico dei social media e coinvolgendo le nuove generazioni. La determinazione e la visione condivisa dei partecipanti all’Assemblea pongono solide basi per un futuro luminoso e ricco di opportunità, ancorato alle radici del territorio e proiettato verso nuove sfide.