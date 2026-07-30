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Eventi in Basilicata

Le-One infiamma Missanello: il 31 luglio la grande notte del Lucania Summer Festival

Foto di PinoPerciante (Direttore Responsabile) PinoPerciante (Direttore Responsabile)
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Missanello si prepara a vivere una grande notte di musica e spettacolo. Domani sera, 31 luglio, Piazza San Senatro ospiterà la terza tappa della seconda edizione del format Lucania Summer Festival, rassegna estiva che continua a portare sul territorio artisti di primo piano, valorizzando la Basilicata attraverso eventi dedicati alla musica dal vivo e all’intrattenimento.
Special guest della serata sarà Le-One, tra gli artisti più apprezzati della nuova scena urban italiana. Dopo il successo di brani come “Diego”, “Yamal”, “Berlusconi” e del recente singolo “Raffaella Fico”, l’artista è pronto a far cantare e divertire il pubblico con uno show ricco di energia, coinvolgimento e grandi successi.

Ad arricchire il programma saranno anche le esibizioni di Nafoura On Tour, Michele Musillo, Eddy Chariez e la voce di Mr Bix Voice, mentre l’open act sarà affidato a Swipe. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 23:00

Il Lucania Summer Festival conferma così la propria missione di creare occasioni di aggregazione e intrattenimento di qualità, promuovendo il territorio attraverso appuntamenti capaci di richiamare pubblico da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.

L’appuntamento è quindi per domani sera, 31 luglio, in Piazza San Senatro a Missanello, per la terza tappa della seconda edizione del Lucania Summer Festival: una serata che si preannuncia tra le più attese dell’estate, all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento.

Foto di PinoPerciante (Direttore Responsabile) PinoPerciante (Direttore Responsabile)
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